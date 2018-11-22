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Василий Уткин рассказал о причине скандального увольнения с Первого канала

В эфире шоу Басты GazLive журналист Василий Уткин рассказал о причине своего скандального увольнения с Первого канала. Спортивный комментатор уверен, что его убрали из эфира из-за «звонка влиятельной персоны».

Василий Уткин рассказал о причине скандального увольнения с Первого канала


Журналиста уволили с телеканала во время проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в этом году в РФ. Он должен был комментировать матчи, о чем сообщили еще в начале июня. Уткин отработал только встречу испанских и португальских футболистов, а через несколько дней стало известно, что его уволили.

Свое внезапное исчезновение из эфира Василий Уткин тогда комментировать не стал. Но журналист думает, что руководству Первого канала позвонили на его счет. По словам спортивного комментатора, он был очень опечален своим внезапным уходом. Он должен был вести репортаж с Ростова, но после сообщения об увольнении просто сидел, как зритель на трибуне. При этом, Первый канал также не дал официальных комментариев по этому поводу.

Согласно некоторым сведениям, работой Василия Уткина был недоволен Станислав Черчесов- тренер сборной России. Он возмущался, что спортивный комментатор критиковал его тактические приемы и методы работы с командой. Черчесов в коридорах телеканала заявлял, что не хочет больше слышать «слишком умного» журналиста.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:33

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