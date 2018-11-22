Денис Лебедев намерен отыскать Ольгу Бузову за границей

«Дорогие друзья, запутанная история. Не понятно.. Сейшелы, Нью-Йорк, Кинешма или Суздаль. Все это предстоит мне узнать..» - говорит Лебедев в свежем Stories.

Многие поклонники теледивы верили в то, что после окончания проекта «Замуж за Бузову» их любимица наконец-таки обретет то самое «женское счастье», о котором Ольга так мечтает.Однако, узнав обо всех прегрешениях Лебедева, Бузова не стала долго думать и выяснять отношения, а просто ушла от мужчины. Ольга не единожды рассказывала журналистам, что решила не устраивать публичных скандалов, а просто разорвала с Денисом отношения, устав от его вранья.Только вот Лебедева, как выяснилось, мало интересует то, чего же хочет Бузова. По сей день мужчина называет Ольгу «любимой» и посвящает ей различные стихотворения и песни. Правда, оказалось, что Денис даже всячески старается преследовать поющую телеведущую.В Сети появилась информация, что Лебедев так и не посетил концерт Бузовой в «Crocus City Hall» только из-за того, что охране было запрещено впускать его на концертную площадку.После концерта Ольга рассказала фанатам, что вскоре намерена отправиться за границу работать, о чем сразу же узнал Денис, внимательно следящий за жизнью знаменитости через социальные сети. Бузова так и не сообщила, куда именно она улетает, поэтому Лебедеву пришлось устроить настоящее расследование.У себя на страничке в Instagram Денис опубликовал Stories, в котором заявил, что твердо намерен сделать все возможное для того, чтобы узнать, куда же его возлюбленная улетела.