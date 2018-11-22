Друг сына Михаэля Шумахера сообщил, что здоровье немецкого пилота восстанавливается
Гонщик Никлас Нильсен, являющийся другом сына Михаэля Шумахера, сообщил, что здоровье немецкого автогонщика «Формулы-1» восстанавливается. По его словами, он в скором времени сможет вернуться к обычному образу жизни.
Никлас отметил, что в данной истории крайне тяжело приходится именно наследнику гонщика - Мику. Он заметил, что родные Михаэля Шумахера стараются не комментировать ситуацию, чтобы не поднимать слухи в СМИ о его состоянии здоровья. Стоит напомнить, что автогонщик получил тяжелейшую травму в 2013 году, катаясь на горных лыжах. Долгое время он находился в коме, при этом сейчас проходит реабилитацию. Семикратный чемпион мира является одним из величайших спортсменов, так как на протяжении длительного времени не было ему равных в автогонках «Формула-1». У Михаэля Шумахера огромная армия поклонников, которые в данное время внимательно следят за здоровьем гонщика.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в Москве российская танцевальная пара - Иван Букин и Александра Степанова, одержала победу на пятом этапе Гран-при фигурного катания.
Никлас отметил, что в данной истории крайне тяжело приходится именно наследнику гонщика - Мику. Он заметил, что родные Михаэля Шумахера стараются не комментировать ситуацию, чтобы не поднимать слухи в СМИ о его состоянии здоровья. Стоит напомнить, что автогонщик получил тяжелейшую травму в 2013 году, катаясь на горных лыжах. Долгое время он находился в коме, при этом сейчас проходит реабилитацию. Семикратный чемпион мира является одним из величайших спортсменов, так как на протяжении длительного времени не было ему равных в автогонках «Формула-1». У Михаэля Шумахера огромная армия поклонников, которые в данное время внимательно следят за здоровьем гонщика.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в Москве российская танцевальная пара - Иван Букин и Александра Степанова, одержала победу на пятом этапе Гран-при фигурного катания.
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:12