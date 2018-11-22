АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Друг сына Михаэля Шумахера сообщил, что здоровье немецкого пилота восстанавливается

Гонщик Никлас Нильсен, являющийся другом сына Михаэля Шумахера, сообщил, что здоровье немецкого автогонщика «Формулы-1» восстанавливается. По его словами, он в скором времени сможет вернуться к обычному образу жизни.

Друг сына Михаэля Шумахера сообщил, что здоровье немецкого пилота восстанавливается


Никлас отметил, что в данной истории крайне тяжело приходится именно наследнику гонщика - Мику. Он заметил, что родные Михаэля Шумахера стараются не комментировать ситуацию, чтобы не поднимать слухи в СМИ о его состоянии здоровья. Стоит напомнить, что автогонщик получил тяжелейшую травму в 2013 году, катаясь на горных лыжах. Долгое время он находился в коме, при этом сейчас проходит реабилитацию. Семикратный чемпион мира является одним из величайших спортсменов, так как на протяжении длительного времени не было ему равных в автогонках «Формула-1». У Михаэля Шумахера огромная армия поклонников, которые в данное время внимательно следят за здоровьем гонщика.

Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в Москве российская танцевальная пара - Иван Букин и Александра Степанова, одержала победу на пятом этапе Гран-при фигурного катания.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали прототип планшета Nokia на ОС
Медики: Невнятная речь и лицевая боль могут быть
В Омске прокуратура проверит школу, где дети
Настасья Самбурская выложила в Instagram отрывок
В Мексике в объектив камеры попал призрак мужчины
Ксения Собчак показала в Storis, что возвращается
Лолита рассказала о состоянии здоровья после
Маме Алексея Купина стало плохо после телешоу, на
Биологи: Песни китов переживают "культурные
Бари Алибасов посоветовал Петросяну и
Василий Уткин рассказал о причине скандального
Ученые NASA нашли магнитную активность рядом с
«Доктор Вэб» обнаружил вирус, удаляющий антивирус
Останки «безрукого монаха» обнаружены на острове
Собчак завидует своим красивым подругам, поэтому
Друг сына Михаэля Шумахера сообщил, что здоровье
Пользователи Android свыше полумиллиона раз
Конспирологи: Освоение Россией Луны закончится
Анфиса Чехова в детстве получила психологическую
В Сеть утекли личные данные пользователей сервиса
Ученым удалось омолодить мышцы у старых мышей
Создан прототип ИИ убийцы из фильма «2001 год:
Стас Садальский назвал свадьбу Алибасова и
Близнецы, отметившие 102-й день рождения, пьют
Виталий Милонов попросил МВД проверить
Дроны начнут контролировать дороги Москвы
В Иерусалиме найден 3000-летний камень для
Внучку Софии Ротару подписчики раскритиковали за
В Сети выложили видео с новым смартфоном UMIDIGI
«Щекотно»: Влад Топалов публично избавился от
Просмотреть все новости