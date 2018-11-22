Внучку Софии Ротару подписчики раскритиковали за откровенное фото в Instagram





Внучка Софии Ротару снялась в фотосессии и показывала подписчикам результаты своей работы. Но многие считают, что такими снимками Соня Евдокименко позорит свою звездную бабушку. В комментариях поклонники написали, что модель – очень красивая девушка, но посоветовали ей подбирать такой же сдержанный гардероб, как у заслуженной артистки. Некоторые отметили, что Соню так загримировали, что она стала сама на себя не похожа.Ранее на внучку Софии Ротару также обрушилась волна критики. 17-летняя девушка решила, что хочет заниматься музыкой. Соня в начале месяца опубликовала на YouTube-канале фанатов своей звездной бабушки трек «Unbreakable». Начинающая артистка взяла себе сценический псевдоним Sofia Eve. Но критики решили, что внучке еще очень далеко до Софии Михайловны. По их мнению, у Сони Евдокименко слишком слабый голос, поэтому петь в живую она не сможет, а только в компьютерной обработке.