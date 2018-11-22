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Ученые NASA нашли магнитную активность рядом с Землей

Рядом с Землей специалисты NASA обнаружили необычную магнитную активность. Изучением распространения магнитных волн в пределах земной орбиты, а также их эпицентров эксперты космического агентства занимаются в рамках исследовательского проекта Magnetospheric Multiscale Mission.

Ученые NASA нашли магнитную активность рядом с Землей


Поиски магнитной активности и фиксацию всех изменений, происходящих в магнитных потоках Земли, ведут несколько орбитальных спутников. Специалисты NASA отмечают, что в течение нескольких лет магнитное поле Земли претерпевает сильное изменение. Это явление весьма беспокоит ученых, ведь перемены приводят к тому, что циклоны в атмосфере начинают смещаться, вследствие чего в разных регионах планеты наблюдаются климатические аномалии.

По словам экспертов, магнитная активность подобного рода не должна удивлять кого-либо. Дело в том, что Земля круглосуточно находится под воздействием магнитного поля Солнца, которое намного сильнее поля нашей планеты. Однако многие уфологи связывают возросшую магнитную активность с действиями инопланетных космических кораблей, присутствие которых тщательно скрывается агентством NASA.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:28

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