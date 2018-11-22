Ученые NASA нашли магнитную активность рядом с Землей





Поиски магнитной активности и фиксацию всех изменений, происходящих в магнитных потоках Земли, ведут несколько орбитальных спутников. Специалисты NASA отмечают, что в течение нескольких лет магнитное поле Земли претерпевает сильное изменение. Это явление весьма беспокоит ученых, ведь перемены приводят к тому, что циклоны в атмосфере начинают смещаться, вследствие чего в разных регионах планеты наблюдаются климатические аномалии.По словам экспертов, магнитная активность подобного рода не должна удивлять кого-либо. Дело в том, что Земля круглосуточно находится под воздействием магнитного поля Солнца, которое намного сильнее поля нашей планеты. Однако многие уфологи связывают возросшую магнитную активность с действиями инопланетных космических кораблей, присутствие которых тщательно скрывается агентством NASA.