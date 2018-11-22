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Анфиса Чехова в детстве получила психологическую травму из-за критики ее дневника отцом

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем блоге Instagram пост, посвященный выходу сборника стихотворений. А в предисловии теледива рассказала, как получила психологическую травму, нанесенную отцом, который прочитал ее детский дневник.
Анфиса Чехова в детстве получила психологическую травму из-за критики ее дневника отцом

Будучи ребенком, Анфиса Чехова на протяжении трех лет (с 9 до 12) вела личный дневник, где записывала девичьи переживания, мысли и стихи. Уйдя в школу, девочка забыла тетрадь на видном месте, где ее нашел отец теледивы и прочитал с начала и до конца. После прочтения, родитель написал свое мнение о прочитанном. По его словам, все мысли дочери это глупость, и он глубоко разочарован в том, что это мысли наследницы. Также были раскритикованы стихи юной поэтессы. Эта ситуация стала решающим моментом в жизни актрисы, который определял ее самооценку посредством чужого мнения. С помощью множества психологов и самостоятельно она долгое время пыталась полюбить себя просто потому, что она есть, и какая она есть.
Анфиса Чехова в детстве получила психологическую травму из-за критики ее дневника отцом

Откровенное признание она посвятила выходу дебютного сборника стихотворений, автором которых является сама. Читатели ее блога всецело поддержали кумира и рассказали о похожих травмах в своей жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

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