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Биологи: Песни китов переживают "культурные революции"

Биологи узнали, что песни китов переживают "культурные революции" и меняются на более простые и "модные" мотивы. Общение животных учёные сравнивают с человеческим.
Биологи: Песни китов переживают "культурные революции"

Команда биологов Дженни Аллен из университета Квинсленда в Австралии опубликовала статью о горбатых китах и их "культурной жизни". Поскольку морские млекопитающие постоянно мигрируют, им необходимо общение посредством песен. Мелодии данного вида являются одними из сложнейших и интересных для учёного мира. Популяция пользуется множеством песен, заменяя их другими со временем.

Мотивы передаются из поколения в поколение, заимствуются из разных популяций, становятся распространёнными и впоследствии забываются. С 2002 по 2014 год Аллен с коллегами записывала спектрограммы пения 95 особей, исполнивших 412 песен, пока они мигрировали возле побережья Австралии.

Учёные измеряли длительность мелодий, вариативность, повторы и выявляли сложность. Из года в год киты придумывают всё более долгие и необычные мотивы. Однако затем неизменно происходит "культурная революция": особи резко отказываются от старой и переходят на какую-то новую песню.

В начале она короткая и простая, но постепенно обретает вариативность. Несколько лет длится этот процесс, пока киты не "подхватят" у другой западной популяции новую "моду". Каждое животное стремится добавить в коллективное исполнение свои уникальные ноты. Такие элементы усложняют и меняют песню.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:40

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