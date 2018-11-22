Биологи: Песни китов переживают "культурные революции"





Команда биологов Дженни Аллен из университета Квинсленда в Австралии опубликовала статью о горбатых китах и их "культурной жизни". Поскольку морские млекопитающие постоянно мигрируют, им необходимо общение посредством песен. Мелодии данного вида являются одними из сложнейших и интересных для учёного мира. Популяция пользуется множеством песен, заменяя их другими со временем.Мотивы передаются из поколения в поколение, заимствуются из разных популяций, становятся распространёнными и впоследствии забываются. С 2002 по 2014 год Аллен с коллегами записывала спектрограммы пения 95 особей, исполнивших 412 песен, пока они мигрировали возле побережья Австралии.Учёные измеряли длительность мелодий, вариативность, повторы и выявляли сложность. Из года в год киты придумывают всё более долгие и необычные мотивы. Однако затем неизменно происходит "культурная революция": особи резко отказываются от старой и переходят на какую-то новую песню.В начале она короткая и простая, но постепенно обретает вариативность. Несколько лет длится этот процесс, пока киты не "подхватят" у другой западной популяции новую "моду". Каждое животное стремится добавить в коллективное исполнение свои уникальные ноты. Такие элементы усложняют и меняют песню.