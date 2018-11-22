Звезда проекта "Дом-2" Юлия Салибекова родила третьего мальчика

«Друзья, сегодня, 22 ноября, в День сыновей, Бог подарил нам с мужем еще одного сына! Отдельное спасибо хочется сказать персоналу роддома. Приехала со схватками, рожала не по контракту, но врачи и весь персонал сделали свое дело на высшем уровне! Какое же это чудо, увидеть свой маленький комочек, спустя столько месяцев, услышать его голосочек! Спасибо всем большое за поздравления!», — в частности пишет Юлия в соцсети.

Утром девушка у себя в Instagram сообщила радостную весть — в третий раз Юлия стала мамой - у неё родился чудесный сынок. Надо отметить, что, кроме того, что это уже третий ребёнок для Юлии и её мужа Тиграна, он является уже третьим мальчиком. И дома его уже ждут два родных брата.Малыш появился на свет в 10:00. Судя по метрике, вес младенца - 3,85 кило, а рост — 54 см.Надо сказать, что Салибекова рожала в обычном родильном доме Москвы и выбирать какую-то элитную клинику супруги не стали. На данный момент счастливая мамочка и малыш чувствуют себя хорошо и они уже начали принимать поздравления от у друзей, родственников и фанатов.У себя в микроблоге девушка поблагодарила персонал родильного дома и отметила, что третий их мальчик родился как раз в День сыновей.Поклонники Юлии очень надеются, что следующей у них, наконец-то, будет девочка.