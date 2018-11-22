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Звезда проекта "Дом-2" Юлия Салибекова родила третьего мальчика

Сегодня, 22 ноября бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" Юля Салибекова стала многодетной мамочкой.

Утром девушка у себя в Instagram сообщила радостную весть — в третий раз Юлия стала мамой - у неё родился чудесный сынок. Надо отметить, что, кроме того, что это уже третий ребёнок для Юлии и её мужа Тиграна, он является уже третьим мальчиком. И дома его уже ждут два родных брата.

Звезда проекта "Дом-2" Юлия Салибекова родила третьего мальчика

Малыш появился на свет в 10:00. Судя по метрике, вес младенца - 3,85 кило, а рост — 54 см.

Надо сказать, что Салибекова рожала в обычном родильном доме Москвы и выбирать какую-то элитную клинику супруги не стали. На данный момент счастливая мамочка и малыш чувствуют себя хорошо и они уже начали принимать поздравления от у друзей, родственников и фанатов.

У себя в микроблоге девушка поблагодарила персонал родильного дома и отметила, что третий их мальчик родился как раз в День сыновей.

Звезда проекта "Дом-2" Юлия Салибекова родила третьего мальчика

«Друзья, сегодня, 22 ноября, в День сыновей, Бог подарил нам с мужем еще одного сына! Отдельное спасибо хочется сказать персоналу роддома. Приехала со схватками, рожала не по контракту, но врачи и весь персонал сделали свое дело на высшем уровне! Какое же это чудо, увидеть свой маленький комочек, спустя столько месяцев, услышать его голосочек! Спасибо всем большое за поздравления!», — в частности пишет Юлия в соцсети.

Поклонники Юлии очень надеются, что следующей у них, наконец-то, будет девочка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:43

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