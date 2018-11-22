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Останки «безрукого монаха» обнаружены на острове Гернси

Во время раскопок на территории Гернси, входящего в состав Нормандских островов, археологи наткнулись на останки человека без рук. Эксперты предполагают, что им удалось обнаружить захоронение монаха.
Останки «безрукого монаха» обнаружены на острове Гернси

В 2017 году на острове специалисты раскопали могилу дельфина и решили продолжить исследование территории. В результате археологи нашли останки человека и элементы его одежды. Отсутствие верхних конечностей удивило экспертов, но объяснить причину их потери они пока не могут.

Скелет «безрукого монаха» тщательно изучили и выявили на черепе деформацию. Рост погребенного человека составляет порядка 152 см, а расположение тела с востока на запад указывает на христианское происхождение захоронения. Найденные в могиле пуговицы свидетельствуют, что предполагаемого монаха предали земле в одежде. Специалисты пытаются выяснить характер множественных повреждений черепа, причину отсутствия у скелета рук и почему его части сохранились по-разному.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:17

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