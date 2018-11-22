Останки «безрукого монаха» обнаружены на острове Гернси





В 2017 году на острове специалисты раскопали могилу дельфина и решили продолжить исследование территории. В результате археологи нашли останки человека и элементы его одежды. Отсутствие верхних конечностей удивило экспертов, но объяснить причину их потери они пока не могут.Скелет «безрукого монаха» тщательно изучили и выявили на черепе деформацию. Рост погребенного человека составляет порядка 152 см, а расположение тела с востока на запад указывает на христианское происхождение захоронения. Найденные в могиле пуговицы свидетельствуют, что предполагаемого монаха предали земле в одежде. Специалисты пытаются выяснить характер множественных повреждений черепа, причину отсутствия у скелета рук и почему его части сохранились по-разному.