Пользователи Android свыше полумиллиона раз скачали приложения с вирусом
Пользователи Android свыше полумиллиона раз скачали приложения, имеющие вирус. Смартфоны под управлением данной ОС оказались в опасности из-за «игр-пустышек», которые разместили «на просторах» магазина приложений Google Play.
Специалисты, которые создают вирусы, обнаружили в сервисе Google Play 13 поддельных игр. Их тщательно замаскировали под оригиналы. Разработчиком в данном случае является студия Luis O Pinto. Пользователи скачали такие вредоносные программы больше 500 000 раз. Стоит отметить, что вирус начинал действовать, когда получал во время включения смартфона разрешение на автозапуск, контроль всех подключений, использование сети. Вредоносное ПО действовало в данном случае в фоновом режиме. Оно удаляло собственную иконку, начиная при этом загрузку сторонних приложений. Вследствие этого пользователю во время разблокировки устройства демонстрировалась реклама. Её было очень сложно удалить. Представители популярного сервиса Google Play после жалоб пользователей не удалили из магазина данные приложения. На руководителей сервиса в этом случае повлияла только публикация данных в общем доступе о вирусном ПО.
Интернет-издание «Dni24» накануне получило информацию, что в Сеть произошла утечка данных пользователей известного сервиса Amazon, ставших при этом доступными для всех желающих.
Специалисты, которые создают вирусы, обнаружили в сервисе Google Play 13 поддельных игр. Их тщательно замаскировали под оригиналы. Разработчиком в данном случае является студия Luis O Pinto. Пользователи скачали такие вредоносные программы больше 500 000 раз. Стоит отметить, что вирус начинал действовать, когда получал во время включения смартфона разрешение на автозапуск, контроль всех подключений, использование сети. Вредоносное ПО действовало в данном случае в фоновом режиме. Оно удаляло собственную иконку, начиная при этом загрузку сторонних приложений. Вследствие этого пользователю во время разблокировки устройства демонстрировалась реклама. Её было очень сложно удалить. Представители популярного сервиса Google Play после жалоб пользователей не удалили из магазина данные приложения. На руководителей сервиса в этом случае повлияла только публикация данных в общем доступе о вирусном ПО.
Интернет-издание «Dni24» накануне получило информацию, что в Сеть произошла утечка данных пользователей известного сервиса Amazon, ставших при этом доступными для всех желающих.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07