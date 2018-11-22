Ксения Бородина объявила войну семейству Рапунцелей

«Правильно Бородина сделала! Давно пора было поставить этих Рапунцелей на место! А то смотри какие, то и дело уходить они собираются, вещи свои собирают..» - написал один из телезрителей реалити-шоу «Дом-2» в Сети.



Над семейством Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко нависли серьезные проблемы, и все из-за Ксении Бородиной.Не секрет, что семья Рапунцель-Дмитренко давным-давно на плохом счету не только у телезрителей и участников телестройки, но и, как стало явным недавно, у руководства шоу. За последние несколько дней Ольге удалось нажить себе врагов в лице Юлии Ефрменковой, Влада Кадони и даже Ольги Бузовой. А теперь, по видимому, очередь дошла и до Ксении Бородиной.В Сети появился видеоролик, из которого становится понятно, что телеведущая объявила семейству Рапунцелей настоящую войну. Теперь над «брендами» телешоу уж точно нависла опасность. Ведь, если все так продолжится дольше, то дни Дмитрия и Ольги на реалити сочтены.Сначала Бородина заявила, что беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) и Татьяны Владимировна Григорьевская переселяются в общий дом, затем объявила, что к семейству Рапунцелей-Дмитренко в VIP-дом переселяться Майя Донцова и Алексей Купин, а потом и вовсе подчеркнула, что если «бренды» шоу не успокоятся, то они всей пятеркой, включая Диму, будут жить в женской спальне.Сейчас многие телезрители уверены, что Майя и Алексей станут некими раздражителями для новоиспеченных родителей, которые будут не только троллить Ольгу и Дмитрия, но и выносить на Лобное место все их разговоры, скандалы и обсуждения.