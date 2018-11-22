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Конспирологи: Освоение Россией Луны закончится межгалактической войной

Конспирологи считают, что процесс освоение Россией Луны может привести к самой настоящей межгалактической войне. Якобы инопланетяне не дадут попасть на спутник из-за секретных баз, которые находятся в недрах.
Конспирологи: Освоение Россией Луны закончится межгалактической войной

Представители инопланетного разума знают о том, какие планы у российских ученых. За действиями последних ведется постоянная слежка. Недавно эксперты рассказали о планах РФ покорить Луну: для этого созданы специальные модели и системы.

По словам сторонников теории заговора, пришельцы будут бороться за территорию. В связи с этим в своем время американские астронавты оставили эту затею. Против тех, кто будет покорять Луну, инопланетяне намерены применить мощное оружие, а его атаку вряд ли удастся отразить человечеству.

Представители инопланетного разума зондируют космическое пространство с Луны, чтобы найти драгоценные металлы и полезные ископаемые. Именно данные элементы необходимы им для создания новейших разработок.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:04

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