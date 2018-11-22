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В Сеть утекли личные данные пользователей сервиса Amazon

В Сеть утекли личные данные пользователей популярного сервиса Amazon, став доступными в этом случае для всех желающих. Имеется информация, что данная утечка является масштабной.

В Сеть утекли личные данные пользователей сервиса Amazon


Представители известного американского сервиса Amazon заявили об утечке, которая произошла из-за технической ошибки. В настоящее время пока отсутствует информация, была ли допущена она служащими компании, или в работе оборудования просто произошёл сбой. В свою очередь личные данные клиентов Amazon оказались доступны посторонним. В Сеть в основном попали адреса электронной почты. Пока что не указывается точное количество пострадавших. Речь о хакерской атаке в этом случае не ведётся. Служащие Amazon сейчас проводят полную проверку, а также уточняют имена пострадавших. Многих уже оповестили о случившемся. Специалисты уже установили и ликвидировали причину произошедшего. Дальнейшее распространение личных данных пользователей руководством компании исключается.

Немного раньше новостное издание «Dni24» сообщало, что искусственный интеллект научился читать быстрее и точнее рентгеновские снимки в сравнении с врачами.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:56

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