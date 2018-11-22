АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Ученым удалось омолодить мышцы у старых мышей

Ученые обнаружили способ, позволяющий омолаживать мышцы у пожилых мышей. Специалисты университета Питтсбурга использовали «белок долголетия Клото», омолодивший часть опорно-двигательного аппарата у старых мышей с травмированными мышцами.

Ученым удалось омолодить мышцы у старых мышей


В рамках эксперимента старых мышей обрабатывали раствором митохондриального препарата SS-31, находящегося в третьей фазе клинических испытаний. После применения SS-31 наблюдалась повышенная регенерация мышечной ткани. Кроме того, «белок Клото» оказывал омолаживающий эффект на организм, если его вводили в виде инъекции. На здоровых и молодых мышей средство никакого воздействия не оказывало.

По словам ученых, в перспективном будущем препараты на основе «белка Клото» смогут использовать люди, получившие мышечную травму или перенесшие тяжелую операцию. Перед клиническими испытаниями на человеке предстоит разработать эффективный способ введения препарата в организм, а также установить безопасную дозировку.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали прототип планшета Nokia на ОС
Медики: Невнятная речь и лицевая боль могут быть
В Омске прокуратура проверит школу, где дети
Настасья Самбурская выложила в Instagram отрывок
В Мексике в объектив камеры попал призрак мужчины
Ксения Собчак показала в Storis, что возвращается
Лолита рассказала о состоянии здоровья после
Маме Алексея Купина стало плохо после телешоу, на
Биологи: Песни китов переживают "культурные
Бари Алибасов посоветовал Петросяну и
Василий Уткин рассказал о причине скандального
Ученые NASA нашли магнитную активность рядом с
«Доктор Вэб» обнаружил вирус, удаляющий антивирус
Останки «безрукого монаха» обнаружены на острове
Собчак завидует своим красивым подругам, поэтому
Друг сына Михаэля Шумахера сообщил, что здоровье
Пользователи Android свыше полумиллиона раз
Конспирологи: Освоение Россией Луны закончится
Анфиса Чехова в детстве получила психологическую
В Сеть утекли личные данные пользователей сервиса
Ученым удалось омолодить мышцы у старых мышей
Создан прототип ИИ убийцы из фильма «2001 год:
Стас Садальский назвал свадьбу Алибасова и
Близнецы, отметившие 102-й день рождения, пьют
Виталий Милонов попросил МВД проверить
Дроны начнут контролировать дороги Москвы
В Иерусалиме найден 3000-летний камень для
Внучку Софии Ротару подписчики раскритиковали за
В Сети выложили видео с новым смартфоном UMIDIGI
«Щекотно»: Влад Топалов публично избавился от
Просмотреть все новости