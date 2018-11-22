Ученым удалось омолодить мышцы у старых мышей
Ученые обнаружили способ, позволяющий омолаживать мышцы у пожилых мышей. Специалисты университета Питтсбурга использовали «белок долголетия Клото», омолодивший часть опорно-двигательного аппарата у старых мышей с травмированными мышцами.
В рамках эксперимента старых мышей обрабатывали раствором митохондриального препарата SS-31, находящегося в третьей фазе клинических испытаний. После применения SS-31 наблюдалась повышенная регенерация мышечной ткани. Кроме того, «белок Клото» оказывал омолаживающий эффект на организм, если его вводили в виде инъекции. На здоровых и молодых мышей средство никакого воздействия не оказывало.
По словам ученых, в перспективном будущем препараты на основе «белка Клото» смогут использовать люди, получившие мышечную травму или перенесшие тяжелую операцию. Перед клиническими испытаниями на человеке предстоит разработать эффективный способ введения препарата в организм, а также установить безопасную дозировку.
В рамках эксперимента старых мышей обрабатывали раствором митохондриального препарата SS-31, находящегося в третьей фазе клинических испытаний. После применения SS-31 наблюдалась повышенная регенерация мышечной ткани. Кроме того, «белок Клото» оказывал омолаживающий эффект на организм, если его вводили в виде инъекции. На здоровых и молодых мышей средство никакого воздействия не оказывало.
По словам ученых, в перспективном будущем препараты на основе «белка Клото» смогут использовать люди, получившие мышечную травму или перенесшие тяжелую операцию. Перед клиническими испытаниями на человеке предстоит разработать эффективный способ введения препарата в организм, а также установить безопасную дозировку.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:52