Создан прототип ИИ убийцы из фильма «2001 год: Космическая одиссея»





Миссия на Красную планету планируется через 15 лет. Именно это дает мотивацию ученым разрабатывать новые технологии, которые бы обеспечивали безопасность в космическом пространстве.NASA предполагает поставить ИИ в первой колонии на Марсе. Science Robotics, HAL 9000 — искусственный интеллект из вышеназванной ленты. Он был описан безумным злодеем и убийцей. Разработка сделана для того, чтобы запуск планетарных космических станций менялся автономно.Прототип получил название CASE. В его технических параметрах отсутствует возможность передавать информацию о том, кто им управляет. Сама по себе программа способна планировать и контролировать деятельность ряда технологических установок, чтобы колония могла работать круглосуточно.Создатели предусмотрели в составе системы и несколько слоев. Речь идет об энергосистеме, аппаратном управлении, дверцах отсеков. Имеется способность рассуждать относительно того, какие данные присутствуют, и что пользователи станут вводить в интерфейсе.