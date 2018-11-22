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Создан прототип ИИ убийцы из фильма «2001 год: Космическая одиссея»

Сотрудники NASA создали прототип убийцы, которого можно было видеть в кинофильме «2001 год. Космическая одиссея». Его предлагают поставить в первой колонии на Марсе.
Создан прототип ИИ убийцы из фильма «2001 год: Космическая одиссея»

Миссия на Красную планету планируется через 15 лет. Именно это дает мотивацию ученым разрабатывать новые технологии, которые бы обеспечивали безопасность в космическом пространстве.

NASA предполагает поставить ИИ в первой колонии на Марсе. Science Robotics, HAL 9000 — искусственный интеллект из вышеназванной ленты. Он был описан безумным злодеем и убийцей. Разработка сделана для того, чтобы запуск планетарных космических станций менялся автономно.

Прототип получил название CASE. В его технических параметрах отсутствует возможность передавать информацию о том, кто им управляет. Сама по себе программа способна планировать и контролировать деятельность ряда технологических установок, чтобы колония могла работать круглосуточно.

Создатели предусмотрели в составе системы и несколько слоев. Речь идет об энергосистеме, аппаратном управлении, дверцах отсеков. Имеется способность рассуждать относительно того, какие данные присутствуют, и что пользователи станут вводить в интерфейсе.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:44

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