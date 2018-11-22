Ксения Собчак опять замечена с известным режиссером Константином Богомоловым

«Никого ничего не смущает?! Я своими глазами видела, как Ксения и Константин прямо в золе кинотеатра обнимались. Из-за Собчак Богомолов и бросил Мороз!» - пишет в Сети один из очевидцев, указывая на то, что режиссер развелся с актрисой Дарьей Мороз после 7 лет брака из-за интрижки с журналисткой.

«Пока Виторган сидит с Платоном Собчак вовсю развлекается с любовником!» - написал один из хейтеров.





Несколько часов назад в Сеть попала довольно интересная фотография, на которой видно, что бывшая телеведущая «Дома-2» снова появилась на публике не со своим мужем, а с известным российским режиссером Константином Богомоловым.Как сообщает источник, на днях Ксения и Константин уже в третий раз посетили светское мероприятие вместе. Знаменитости появились на московской премьере нового кинофильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». При этом Виторган на показе не был замечен.По словам источника, Ксению Собчак и Константина Богомолова связывают не просто приятельское общение. Сообщается, что российские звезды являются любовниками.Нужно сказать, что телеведущая и режиссер пока никак не прокомментировали сплетни, которые появились в социальных сетях. Это дает повод интернет-пользователям подозревать, что Ксению и Константина на самом деле связывает нечто большее, чем просто дружба.К слову, СМИ продолжает писать о том, что Собчак специально запустила в общественность слухи о том, что ждет второго ребенка. А недоброжелатели Ксении по-прежнему обвиняют знаменитость в стремлении заработать больше денег любыми путями.