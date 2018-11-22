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Близнецы, отметившие 102-й день рождения, пьют крепкий алкоголь и едят много рыбы

В Великобритании две сестры отпраздновали недавно 102-й день рождения. Близнецы раскрыли журналистам свой секрет долголетия, оказывается, они пьют крепкий алкоголь и едят много рыбы.

Близнецы, отметившие 102-й день рождения, пьют крепкий алкоголь и едят много рыбы


Ирен призналась, что в последнее время ей стало тяжело ходить, при этом Филисс страдает от сосудистой деменции. Однако сестры-близнецы не унывают. Женщины рассказали, что включили в свой ежедневный рацион питания много рыбы, а также пьют крепкий алкоголь. Однако, в ограниченном количестве, это, как правило, 2 рюмки в день. Джонс, являющийся сыном Филлис Карл, признался, что очень гордится матерью и тетей. 59-летний мужчина отметил, что незнакомые люди во время встречи с сестрами думают, что им не более 60 лет. Родственники добиваются, чтобы женщин занесли в Книгу Гиннесса как близнецов-долгожителей.

Ранее портал «Dni24» сообщал, что в Сингапуре молодой человек делал предложение своей девушке возле живописной реки. В это время на берег выплыло семейство выдр, которые с интересом наблюдали за происходящим.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:37

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