Ольга Бузова запланировала «гастрольный тур» по США с единственным бесплатным концертом





Правда, очередной карьерный шаг скептики уже успели потроллить.18 ноября в Москве в «Крокус Сити Холле» состоялся концерт, который Ольга Бузова уже назвала главным событием своей жизни. Обошлось выступление девушке в 30 млн рублей. СМИ уже сообщили, что отбить эти деньги не удалось даже наполовину.Но это не помешало менеджерам Ольги толкнуть свою подопечную на новый "влёт". Правда, по всей вероятности, всё в этот раз выйдет действительно по-крупному.Бузова запланировала "гастрольный тур" по Соединённым Штатам, однако очень удивительно, что она даст единственный концерт в Майами. Никто не верит, что российская звезда триумфально ворвётся на территорию искушённой публики США и будет выступать на крупнейших площадках.Но удивляет то, что российская теледива собирается давать в Майами концерт на абсолютно бесплатной основе. В интернете появилось подтверждение данному факту - часть афиши, сфотографированная очевидцами.Может команда Бузовой это делает для того, чтобы заполнить зал, ибо где-где, а там, где публика на шоу-бизнесе "съела собаку", талант Бузовой, а вернее его отсутствие, не соберет и 10% зала.Кстати некоторые у нас недоумевают, а зачем за фанерный концерт Ольги Бузовой в России люди платят деньги. Многие уже отметили, что Бузова - это явление чисто российское.