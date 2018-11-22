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Виталий Милонов попросил МВД проверить деятельность Элджея

Виталий Милонов попросил министра МВД России провести проверку музыкальной деятельности рэпера Элджея. Парламентария смущает сценический образ артиста и его влияние на молодёжь.
Виталий Милонов попросил МВД проверить деятельность Элджея

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев получил письмо от депутата Милонова, касающееся популярного отечественного певца Элджея. Политик пишет, что в России подростки и даже маленькие дети слушают рэпера, несмотря на сомнительный характер его текстов. Родителей подростков также пугает образ исполнителя, который носит специфические броские наряды и контактные линзы без зрачков.

В целом, угрожающий вид Элджея вызывает неоднозначную реакцию у взрослых и самого Милонова, который настоял на комплексной проверке творчества 24-летнего артиста и его деятельности. До этого с аналогичной просьбой в Роспотребнадзор обращался житель Якутии.

Россиянин писал, что чувствует тревогу по поводу внешности и текстов Элджея. Однако ещё больше ему не нравятся татуировки звезды.

Так, у рэпера могут быть наколки с нацистской символикой. Письмо перенаправили в МВД, но никакой запрещённой пропаганды певцу с тех пор не приписывали. Отметим, что под псевдонимом Элджея выступает музыкант Алексей Узенюк.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:32

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