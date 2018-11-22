Виталий Милонов попросил МВД проверить деятельность Элджея
Виталий Милонов попросил министра МВД России провести проверку музыкальной деятельности рэпера Элджея. Парламентария смущает сценический образ артиста и его влияние на молодёжь.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев получил письмо от депутата Милонова, касающееся популярного отечественного певца Элджея. Политик пишет, что в России подростки и даже маленькие дети слушают рэпера, несмотря на сомнительный характер его текстов. Родителей подростков также пугает образ исполнителя, который носит специфические броские наряды и контактные линзы без зрачков.
В целом, угрожающий вид Элджея вызывает неоднозначную реакцию у взрослых и самого Милонова, который настоял на комплексной проверке творчества 24-летнего артиста и его деятельности. До этого с аналогичной просьбой в Роспотребнадзор обращался житель Якутии.
Россиянин писал, что чувствует тревогу по поводу внешности и текстов Элджея. Однако ещё больше ему не нравятся татуировки звезды.
Так, у рэпера могут быть наколки с нацистской символикой. Письмо перенаправили в МВД, но никакой запрещённой пропаганды певцу с тех пор не приписывали. Отметим, что под псевдонимом Элджея выступает музыкант Алексей Узенюк.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев получил письмо от депутата Милонова, касающееся популярного отечественного певца Элджея. Политик пишет, что в России подростки и даже маленькие дети слушают рэпера, несмотря на сомнительный характер его текстов. Родителей подростков также пугает образ исполнителя, который носит специфические броские наряды и контактные линзы без зрачков.
В целом, угрожающий вид Элджея вызывает неоднозначную реакцию у взрослых и самого Милонова, который настоял на комплексной проверке творчества 24-летнего артиста и его деятельности. До этого с аналогичной просьбой в Роспотребнадзор обращался житель Якутии.
Россиянин писал, что чувствует тревогу по поводу внешности и текстов Элджея. Однако ещё больше ему не нравятся татуировки звезды.
Так, у рэпера могут быть наколки с нацистской символикой. Письмо перенаправили в МВД, но никакой запрещённой пропаганды певцу с тех пор не приписывали. Отметим, что под псевдонимом Элджея выступает музыкант Алексей Узенюк.