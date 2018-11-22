В Сети выложили видео с новым смартфоном UMIDIGI One Max
В Сети выложили официальное видео, которое демонстрирует новый смартфон версии UMIDIGI One Max. Согласно предварительной информации, устройство наделят 6.3-дюймовым дисплеем, а также аккумуляторной батареей на 4.1 мАч.
На задней панели устройства размещается надпись Waterdrop, свидетельствующая об увеличенной степени защиты модели от влаги. В настоящее время пока отсутствуют официальные технические характеристики версии UMIDIGI One Max. По заявлениям инсайдеров, смартфон в имеющейся серии получит максимальную автономность, которую обеспечит аккумуляторная батарея, а также адаптивная оболочка операционной системы. Устройство визуально будет напоминать версии OnePlus 6T, а также Huawei Mate 20. При этом модель будет отличаться более приземленными техническими характеристиками. Не исключается также появление модификации UMIDIGI One Pro. Однако сведения о данной модели тоже отсутствуют. В свою очередь стоимость смартфона будет составлять не больше 400 долларов. Модель в рамках мирового рынка гаджетов должна появиться в начале 2019 года в двух версиях с различными объёмами ОЗУ и ПЗУ.
Интернет-издание «Dni24» раньше сообщало, что специалисты SquareTrade поделились с пользователями информацией о самых распространенных поломках смартфонов в Соединённых Штатах.
На задней панели устройства размещается надпись Waterdrop, свидетельствующая об увеличенной степени защиты модели от влаги. В настоящее время пока отсутствуют официальные технические характеристики версии UMIDIGI One Max. По заявлениям инсайдеров, смартфон в имеющейся серии получит максимальную автономность, которую обеспечит аккумуляторная батарея, а также адаптивная оболочка операционной системы. Устройство визуально будет напоминать версии OnePlus 6T, а также Huawei Mate 20. При этом модель будет отличаться более приземленными техническими характеристиками. Не исключается также появление модификации UMIDIGI One Pro. Однако сведения о данной модели тоже отсутствуют. В свою очередь стоимость смартфона будет составлять не больше 400 долларов. Модель в рамках мирового рынка гаджетов должна появиться в начале 2019 года в двух версиях с различными объёмами ОЗУ и ПЗУ.
Интернет-издание «Dni24» раньше сообщало, что специалисты SquareTrade поделились с пользователями информацией о самых распространенных поломках смартфонов в Соединённых Штатах.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:13