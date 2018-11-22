В Иерусалиме найден 3000-летний камень для расчета пожертвований богомольцев





На находке присутствовала надпись, выбитая «зеркальным шрифтом» слева направо. Это указывает на то, что создатель был специалистом по изготовлению печатей. Камень был обнаружен в ходе просеивания грунта возле основного фундамента Западной стены.«Это знак от мастера печатей, поскольку всегда они делались с помощью зеркального шрифта. Первая Храмовая эпоха была за сотни лет до того, как в регионе появились поняты. Евреям в том время приходилось платить «храмовый налог» серебром. Для этого металл помещался на шкале напротив весов. Подтверждение этому процессу дважды можно найти в Библии», - говорят авторы исследования.По имеющимся данным, камень нашли в том же месте, что и другой объект, обнаруженный несколько лет назад. Ученые считают, что его также использовали в храме Соломона.