Анастасия Каменских в новом номере для Music Awards станет укротительницей крокодилов

Каменских стала наиболее номинированной из всех артистов, представленных на мероприятии. Необычный номер певицы, уверены его создатели, удивит публику. Постановка, автором которой является Герман Ненов, подготовлена к новой композиции звезды Peligroso («Опасность»). Содержание шоу соответствует названию: знаменитости придется укрощать крокодилов прямо на сцене.Создатели номера заинтриговали зрителей, отметив, что во время выступления Каменских их ждут яркие, запоминающиеся моменты. Артистка доверила подготовку шоу Ненову, так как считает его настоящим профессионалом, режиссером, умеющим видеть артиста и создавать невероятные спецэффекты. Своим творчеством певица хочет вдохновлять людей развиваться, мечтать, стремиться покорить мир.