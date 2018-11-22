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Ольга Бузова крадет яркие образы у зарубежных знаменитостей

Поющую телеведущую Ольгу Бузову уличили в очевидном плагиате чужих замыслов.

Не секрет, что Ольге удалось влюбить в себя миллионы поклонников за счет своего мужества, настойчивости и трудолюбия. А недавно Бузова порадовала фанатов новым шоу под названием «Принимай меня», к которому теледива готовилась долгие месяцы, при этом жертвовала своим сном и силами ради ежедневных тренировок.

Ольга Бузова крадет яркие образы у зарубежных знаменитостей

Каждый день Оля продолжает поражать всех вокруг своей уверенностью и стремлением добиться большего. Так телезнаменитость основала свой бренд одежды, открыла несколько ресторанов в Москве, приобрела хлебозавод и даже запустила свою криптовалюту.

Не единожды Бузова подчеркивала, что намерена дать начало новой империи, которая будет носить ее имя. Впрочем, эпоха длинноволосой красавицы, судя по всему, создана на откровенном вранье. Доказательством этому является то, что самые яркие образы Ольги, были украдены у зарубежных знаменитостей.

Стоит вспомнить, как недавно телеведущая «Дома-2» попала в скандал с моделью Plus-Size Юлией Рыбаковой. Тогда модель обвинила новоиспеченную певицу в том, что она украла у нее идею с потерянным шлейфом от наряда. Однако на этом все не закончилось. Чуть позже Бузову обвинили в плагиате образа Дженнифер Лоуренс из кинофильма «Голодные игры».

Ольга Бузова крадет яркие образы у зарубежных знаменитостей

Также в поле зрения Ольги попала и хорошо известная многим певица Ариана Гренде, за которой теледива повторила не только подкрашенные в фиолетовый цвет волосы, но и символы, нанесенные прямо на лицо.

К слову, Бузова продолжает игнорировать подобные нападки в свой адрес. Она неоднократно отмечала, что уже давно привыкла к упрекам и критике антифанатов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:42

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