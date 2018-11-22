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Захар Саленко озвучил три главных недостатка Ирины Пинчук

Участник «Дом-2» Захар Саленко уверенно теряет свои позиции в отношении девушек и уже не является для них непревзойденным мачо и красавчиком, но вместо того чтобы задуматься отчего возникла такая ситуация, парень принялся обсуждать свою бывшую возлюбленную – Ирину Пинчук.

В разговоре с Саймоном Марданшиным Саленко заявил, что Ира скучная, нудная и совершенно о нем не заботится.

Захар Саленко озвучил три главных недостатка Ирины Пинчук

При этом Кристина, которая пришла на проект к Захару, а на Сейшелы улетела с Валерой Блюменкранцем. И Ирина Пинчук, которая только радуется своему одиночеству, совсем ничему не научили Захара.

Парню впору задуматься над своими поступками и сделать «работу над ошибками», место того, чтобы обсуждать в негативном ключе своих бывших пассий.

Захар Саленко озвучил три главных недостатка Ирины Пинчук

Зрители мало доверяют Саленко, который с легкостью изменил Пинчук с Анастасией Ендальцевой, но ведущие упорно толкают его к Иришке, заставляя его любить «охладевшую» девушку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:40

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