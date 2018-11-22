Захар Саленко озвучил три главных недостатка Ирины Пинчук





В разговоре с Саймоном Марданшиным Саленко заявил, что Ира скучная, нудная и совершенно о нем не заботится.При этом Кристина, которая пришла на проект к Захару, а на Сейшелы улетела с Валерой Блюменкранцем. И Ирина Пинчук, которая только радуется своему одиночеству, совсем ничему не научили Захара.Парню впору задуматься над своими поступками и сделать «работу над ошибками», место того, чтобы обсуждать в негативном ключе своих бывших пассий.Зрители мало доверяют Саленко, который с легкостью изменил Пинчук с Анастасией Ендальцевой, но ведущие упорно толкают его к Иришке, заставляя его любить «охладевшую» девушку.