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В Сингапуре семейство выдр выплыло посмотреть на предложения руки и сердца

В Сингапуре Джордан Дойл принял решение сделать красивое предложение своей девушке Мэри Листер возле живописного водоема. В это время выплыло семейство выдр, чтобы посмотреть на происходящее событие.

В Сингапуре семейство выдр выплыло посмотреть на предложения руки и сердца


Чтобы запечатлеть очень важный момент в их жизни, молодой человек пригласил фотографа. Никто из них даже не ожидал, что снимок получится очень красочным, при этом станет настолько популярным в Сети. Во время предложения руки и сердца, Джордан стал перед Мэри на колено с кольцом в руках. В это время на берег выплыла целая семья выдр, которых заинтересовало происходящее действие. Млекопитающие с интересом обнюхивали застывшую в изумлении девушку, при этом удобно расположились на траве в качестве зрителей.

Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что в Челябинской области возле реки Куказар работники районного ДК установили кормушку для йети, чтобы привлечь к городу внимание туристов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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