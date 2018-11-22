В Сингапуре семейство выдр выплыло посмотреть на предложения руки и сердца
В Сингапуре Джордан Дойл принял решение сделать красивое предложение своей девушке Мэри Листер возле живописного водоема. В это время выплыло семейство выдр, чтобы посмотреть на происходящее событие.
Чтобы запечатлеть очень важный момент в их жизни, молодой человек пригласил фотографа. Никто из них даже не ожидал, что снимок получится очень красочным, при этом станет настолько популярным в Сети. Во время предложения руки и сердца, Джордан стал перед Мэри на колено с кольцом в руках. В это время на берег выплыла целая семья выдр, которых заинтересовало происходящее действие. Млекопитающие с интересом обнюхивали застывшую в изумлении девушку, при этом удобно расположились на траве в качестве зрителей.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что в Челябинской области возле реки Куказар работники районного ДК установили кормушку для йети, чтобы привлечь к городу внимание туристов.
Чтобы запечатлеть очень важный момент в их жизни, молодой человек пригласил фотографа. Никто из них даже не ожидал, что снимок получится очень красочным, при этом станет настолько популярным в Сети. Во время предложения руки и сердца, Джордан стал перед Мэри на колено с кольцом в руках. В это время на берег выплыла целая семья выдр, которых заинтересовало происходящее действие. Млекопитающие с интересом обнюхивали застывшую в изумлении девушку, при этом удобно расположились на траве в качестве зрителей.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что в Челябинской области возле реки Куказар работники районного ДК установили кормушку для йети, чтобы привлечь к городу внимание туристов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00