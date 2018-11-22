Биологами открыт убивающий раковые клетки заменитель сахара





Кевин Райан из университета Глазго опубликовал в издании Nature новое исследование заменителя сахара, известного ранее своими свойствами в восстановлении метаболизма. Как оказалось, манноза может быть крайне полезным и безопасным продуктом для лечения онкологии. Известно, что для бесконтрольного роста раковым тельцам необходим кислород и питательные элементы, как глюкоза. Однако манноза таким клеткам не подходит, несмотря на то, что в целом для организма нет отличий между ней и обычным сахаром.Для эксперимента Райан взял забор опухолевых телец у молодых девушек с заболеванием костей. Исследователи "подкармливали" агрессивные клетки маннозой, добившись сокращения их роста в три раза. Лекарства против рака стали уничтожать не 10-15 процентов телец, как обычно бывает, а 30-50 процентов, то есть опухоль стала более чувствительна к химиотерапии.Без глюкозы смертоносные клетки больше не могут синтезировать молекулу Bcl-1, также называемую "белком жизни". Данное вещество не позволяет генам уничтожать повреждённую ДНК и блокировать её размножение.Райан подчёркивает, что такие позитивные результаты не говорят о безопасности перехода на маннозную диету. Необходимые опыты займут у учёных, по крайней мере, несколько лет.