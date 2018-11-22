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Гравитационный аккумулятор решит проблему с хранением лишней энергии

Эксперты считают, что проблему с хранением лишней энергии может решить гравитационный аккумулятор. Человечество в течение суток не может тратить все ресурсы с возобновляемых источников.
Гравитационный аккумулятор решит проблему с хранением лишней энергии

На сегодняшний день считаются малоэффективными фермы электроаккумуляторов, например Powerpack (Tesla). В связи с этим специалисты вспомнили старые проверенные способы, связанные со строительством небольших автономных гидросооружений. Лишняя энергия в них расходуется на закачку воды в верхние резервуары. Когда наблюдается дефицит, жидкость сбрасывается на гидротурбины, производящие ток. Однако у гидросооружений присутствует единственный серьезный недостаток – экологическая вредность.

Сотрудники швейцарской компании «Energy Vault» предложили собственный вариант сохранения лишней энергии. Для этого возводится целая башня, которая должна поднимать блоки 35-40 тонн. В данном процессе поможет лишняя энергия, а если таковой не будет, сооружения опустятся, производя ее. При этом специалисты обещают отсутствие каких-либо экологических проблем.

Пока найден только один клиент на данные услуги. Высота экспериментальной башни составит 22 метра. Перед специалистами стоит задача – проверить, как аккумулятор поведет себя не в лабораторных условиях, а в реальной обстановке.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:53

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