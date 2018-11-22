Егор Крид не выступит с концертом в Сургуте





Такое решение обусловлено содержанием в композициях Крида ненормативной лексики. В Дагестане по этому поводу разгорелся настоящий скандал - местные жители решили, что молодежь не должна слушать песни с матерными словами.В Ханты-Мансийском автономном округе Крид тоже не сможет выступить. По словам главы УМВД Сургута Александра Ерохова, ни сам певец, ни его команда, не оповестили городские власти о желании провести массовое мероприятие.Коллеге Крида, рэперу Элджею, отличающимся таким же неоднозначным творчеством, выступить в Сургуте разрешили. Концерт исполнителя состоится 30 ноября, но попасть на него смогут лишь совершеннолетние лица.