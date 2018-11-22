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Егор Крид не выступит с концертом в Сургуте

Егор Крид с успехом гастролирует в США, собирая полные залы фанатов. В России концерты рэп-исполнителя отменяются один за другим. Артисту не дали выступить в Дагестане, а теперь запретили петь в Сургуте.
Егор Крид не выступит с концертом в Сургуте

Такое решение обусловлено содержанием в композициях Крида ненормативной лексики. В Дагестане по этому поводу разгорелся настоящий скандал - местные жители решили, что молодежь не должна слушать песни с матерными словами.

В Ханты-Мансийском автономном округе Крид тоже не сможет выступить. По словам главы УМВД Сургута Александра Ерохова, ни сам певец, ни его команда, не оповестили городские власти о желании провести массовое мероприятие.
Егор Крид не выступит с концертом в Сургуте

Коллеге Крида, рэперу Элджею, отличающимся таким же неоднозначным творчеством, выступить в Сургуте разрешили. Концерт исполнителя состоится 30 ноября, но попасть на него смогут лишь совершеннолетние лица.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:26

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