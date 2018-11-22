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Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, где снимется Стас Михайлов

Известная российская телеведущая Тина Канделаки станет одним из продюсеров новой кинокартины о празднике 8 марта. Главную роль предложили известному российскому певцу Стасу Михайлову. Проект бизнесвумен будет воплощать в жизнь с Давидом Кочаровым, который является генеральным директором компании Goose Goose Films.
Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, где снимется Стас Михайлов

Тина Канделаки не так давно в одном из своих интервью рассказала, что станет сопродюсером и соинвестром нового кино. Часть бюджета составит ее вложения, а часть она собирается привлечь. На сегодняшний день известно лишь то, что речь будет идти о международном женском дне 8 марта, а певец Стас Михайлов играет самого себя. Начало съемок намечено на лето 2019 года, а результат можно будет увидеть уже в начале 2020. Что касается общего бюджета, то он еще не известен. По словам Вадима Верещагина директора компании «Централ Партнершип» он будет зависеть от зарплаты актеров и места съемок.

Тина Канделаки и Давид Кочаров уже не в первый раз работают вместе над одним проектом, однако данная кинолента станет для обоих дебютом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:31

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