Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, где снимется Стас Михайлов

Тина Канделаки не так давно в одном из своих интервью рассказала, что станет сопродюсером и соинвестром нового кино. Часть бюджета составит ее вложения, а часть она собирается привлечь. На сегодняшний день известно лишь то, что речь будет идти о международном женском дне 8 марта, а певец Стас Михайлов играет самого себя. Начало съемок намечено на лето 2019 года, а результат можно будет увидеть уже в начале 2020. Что касается общего бюджета, то он еще не известен. По словам Вадима Верещагина директора компании «Централ Партнершип» он будет зависеть от зарплаты актеров и места съемок.Тина Канделаки и Давид Кочаров уже не в первый раз работают вместе над одним проектом, однако данная кинолента станет для обоих дебютом.