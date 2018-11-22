Биологи объяснили, почему шипы кактуса легко прокалывают кожу





Ученые тестировали шипы различных типов кактусов на очищенных куриных грудках, собственных плечах, синтетических эластомерах разной плотности. Измерялся показатель усилий, приложенных к процессу прокола той или иной поверхности.Перед началом проведения практического эксперимента ученые изучили шипы под электронным микроскопом и заметили, что колючки кактусов напоминают щипцы дикобразов. Установлено, что шипы без зазубрин требуют больше усилий для проникновения. Другие же гораздо легче прокалывают материал. Последние напоминают заостренные лезвия.Исследователи нашли явные отличия среди кактусов. Например, больше всего усилий опунции многоколючковой понадобилось для прокола куриной грудки. Шпиццы чоллы труднее всего извлекались из кожи свиньи.