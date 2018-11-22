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«Дом-работа»: Лариса Гузеева не успевает посещать светские мероприятия

Лариса Гузеева «вращается» в круговороте «дом-работа». У 59-летней телеведущей не находится времени для частых посещений светских мероприятий. Актрису удивляет «сплошной праздник» ее коллег из шоу-бизнеса, который они демонстрируют на своих интернет-страницах.
«Дом-работа»: Лариса Гузеева не успевает посещать светские мероприятия

Гузеева обратила внимание на пестрящие в аккаунтах звезд снимки, фотоотчеты их прогулок, поездок, светских вечеринок. Знаменитость не понимает, как они на все это находят время. «Посмотрю страницы коллег, - удивляется телезвезда, - сплошной праздник! Как удается...»

Сама актриса успевает только, как и многие россияне, ходить на работу, а после нее спешит домой, чтобы посвятить свободные минуты своей семье, провести незабываемые мгновения с детьми. Она часто балует домочадцев кулинарными шедеврами и делится с поклонниками рецептами изысканных блюд.
«Дом-работа»: Лариса Гузеева не успевает посещать светские мероприятия

Пост Гузеевой поддержала Василиса Володина. Астролог «Давай поженимся!», как и ее коллега по шоу, живет по принципу «дом-работа». Телеведущая призналась, что тоже удивлена, «как, имея семью успеть на все это вертопраздники».



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:53

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