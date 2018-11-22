Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков и рэпер ST помирились на концерте Ольги в Crocus City Hall
Валентин Коробков и рэп-исполнитель ST не только помирились на концерте Ольги Бузовой в Crocus City Hall, но и даже обменялись телефонами, чтобы вместе сходить на футбол.
Многие помнят, как не так давно рэп-музыкант Алексей Степанов, известный под псевдонимом ST, несдержанно высказался о претендентах на сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой в новом реалити-шоу «Замуж за Бузову». Тогда артист заявил, что на проект мужчины пришли не для отношений, а для того, чтобы «торговать своим лицом».
На слова исполнителя буквально сразу же отреагировали некоторые участники шоу. В их число вошел 34-летний Валентин Коробков и 38-летний Евгений Песенников, которые в личных микроблогах заявили, что никто, даже если это близкие друзья Ольги, не имеет никакого права обзывать их на всю страну.
И вот несколько часов назад Валентин разместил у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым сообщил, что он встретился с рэпером ST на концерте Ольги Бузовой в Crocus City Hall. Мужчинам удалось не просто поговорить, но и решить возникнувшие между ними недопонимания.
Кроме того, Коробков рассказал, что они с Алексеем даже обменялись номерами и договорились вместе сходить на футбол.
Стоит подчеркнуть, что на концерте в Crocus был и Евгений Песенников, однако нам пока не удалось выяснить, поговорил ли и он с музыкантом. К слову, между Евгением и Валентином не так давно тоже «пробежала» черная кошка.
В середине октября бизнесмен раскритиковал видеоролик Коробкова, в котором тот угрожает Лебедеву расправой, если он не оставит в покое Олю.
Многие помнят, как не так давно рэп-музыкант Алексей Степанов, известный под псевдонимом ST, несдержанно высказался о претендентах на сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой в новом реалити-шоу «Замуж за Бузову». Тогда артист заявил, что на проект мужчины пришли не для отношений, а для того, чтобы «торговать своим лицом».
На слова исполнителя буквально сразу же отреагировали некоторые участники шоу. В их число вошел 34-летний Валентин Коробков и 38-летний Евгений Песенников, которые в личных микроблогах заявили, что никто, даже если это близкие друзья Ольги, не имеет никакого права обзывать их на всю страну.
И вот несколько часов назад Валентин разместил у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым сообщил, что он встретился с рэпером ST на концерте Ольги Бузовой в Crocus City Hall. Мужчинам удалось не просто поговорить, но и решить возникнувшие между ними недопонимания.
Кроме того, Коробков рассказал, что они с Алексеем даже обменялись номерами и договорились вместе сходить на футбол.
«Пожали руки. Обменялись телефонами. Идем болеть за Спартак» - заявил участник шоу «Замуж за Бузову».
Стоит подчеркнуть, что на концерте в Crocus был и Евгений Песенников, однако нам пока не удалось выяснить, поговорил ли и он с музыкантом. К слову, между Евгением и Валентином не так давно тоже «пробежала» черная кошка.
В середине октября бизнесмен раскритиковал видеоролик Коробкова, в котором тот угрожает Лебедеву расправой, если он не оставит в покое Олю.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:02