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Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков и рэпер ST помирились на концерте Ольги в Crocus City Hall

Валентин Коробков и рэп-исполнитель ST не только помирились на концерте Ольги Бузовой в Crocus City Hall, но и даже обменялись телефонами, чтобы вместе сходить на футбол.

Многие помнят, как не так давно рэп-музыкант Алексей Степанов, известный под псевдонимом ST, несдержанно высказался о претендентах на сердце поющей телеведущей Ольги Бузовой в новом реалити-шоу «Замуж за Бузову». Тогда артист заявил, что на проект мужчины пришли не для отношений, а для того, чтобы «торговать своим лицом».

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков и рэпер ST помирились на концерте Ольги в Crocus City Hall

На слова исполнителя буквально сразу же отреагировали некоторые участники шоу. В их число вошел 34-летний Валентин Коробков и 38-летний Евгений Песенников, которые в личных микроблогах заявили, что никто, даже если это близкие друзья Ольги, не имеет никакого права обзывать их на всю страну.

И вот несколько часов назад Валентин разместил у себя на страничке в Instagram видеоролик, под которым сообщил, что он встретился с рэпером ST на концерте Ольги Бузовой в Crocus City Hall. Мужчинам удалось не просто поговорить, но и решить возникнувшие между ними недопонимания.

Кроме того, Коробков рассказал, что они с Алексеем даже обменялись номерами и договорились вместе сходить на футбол.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков и рэпер ST помирились на концерте Ольги в Crocus City Hall

«Пожали руки. Обменялись телефонами. Идем болеть за Спартак» - заявил участник шоу «Замуж за Бузову».

Стоит подчеркнуть, что на концерте в Crocus был и Евгений Песенников, однако нам пока не удалось выяснить, поговорил ли и он с музыкантом. К слову, между Евгением и Валентином не так давно тоже «пробежала» черная кошка.

В середине октября бизнесмен раскритиковал видеоролик Коробкова, в котором тот угрожает Лебедеву расправой, если он не оставит в покое Олю.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:02

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