"Иногда повышаю голос": Алексей Чадов рассказал о строгом воспитании сына

"Я стал переживать: "Ты чего, нормально чувствуешь себя? Какой-то невесёлый совсем". Отвечает: "Я просто задумчивый сейчас", - рассказывает Чадов.

Фёдор родился в браке Чадова с актрисой Агнией Дитковските, однако звёздный союз не смог просуществовать очень долго. Несмотря на развод, артисты остались в дружеских отношениях, вместе играют в театре и воспитывают любимого наследника. С родителями мальчик часто путешествует, посещает съёмочные площадки и спектакли.Чадов признаётся, что Фёдор растёт крепким и артистичным, хотя не таким активным, как он сам в детские годы. Знаменитость старается быть в авторитете для отпрыска и даже порой прикрикивает на него, однако быть очень строгим никогда не выходит.За злостью мальчик неизменно видит в отце любовь и доброту. Просьб Чадова сын всегда слушается, однако уже в 4 года начинает проявлять уникальный характер.Так, весь долгий спектакль "Незнакомка 32", где Дитковските с бывшем мужем играли вдвоём, Фёдор просидел в зале, не вставая. Даже по пути домой мальчик молчал.