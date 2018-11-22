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"Иногда повышаю голос": Алексей Чадов рассказал о строгом воспитании сына

Алексей Чадов рассказал журналистам о строгом воспитании четырёхлетнего сына Фёдора. Хотя актёр иногда повышает на ребёнка голос, тот видит в отце доброту и заботу.
"Иногда повышаю голос": Алексей Чадов рассказал о строгом воспитании сына

Фёдор родился в браке Чадова с актрисой Агнией Дитковските, однако звёздный союз не смог просуществовать очень долго. Несмотря на развод, артисты остались в дружеских отношениях, вместе играют в театре и воспитывают любимого наследника. С родителями мальчик часто путешествует, посещает съёмочные площадки и спектакли.

Чадов признаётся, что Фёдор растёт крепким и артистичным, хотя не таким активным, как он сам в детские годы. Знаменитость старается быть в авторитете для отпрыска и даже порой прикрикивает на него, однако быть очень строгим никогда не выходит.

За злостью мальчик неизменно видит в отце любовь и доброту. Просьб Чадова сын всегда слушается, однако уже в 4 года начинает проявлять уникальный характер.

Так, весь долгий спектакль "Незнакомка 32", где Дитковските с бывшем мужем играли вдвоём, Фёдор просидел в зале, не вставая. Даже по пути домой мальчик молчал.

"Я стал переживать: "Ты чего, нормально чувствуешь себя? Какой-то невесёлый совсем". Отвечает: "Я просто задумчивый сейчас", - рассказывает Чадов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:42

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