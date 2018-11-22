Ради красивой фигуры Ольга Бузова отказалась от любимой колбаски





Накануне девушка прилетела на Сейшелы.По всей вероятности, не успев хорошо побаловать себя вкусностями, она опять решила сесть на диету, чтобы не терять идеальных параметров.В Instagram Ольга сообщила, что спала так крепко, что даже проспала. Бузова в Stories рассказывает, что опоздала на завтрак и поэтому заказала завтрак прямо на веранду своего роскошного номера.Однако весь завтрак Ольги состоял из капучино и цитрусового фреша. Надо думать, что даже на отдыхе знаменитость и не хочет позволять себе лишнего и намерена держать форму. Хотя месяц назад звезда мечтала о колбаске, которую так любит.Многочисленные подписчики Ольги уже пожурили теледиву за такой скудный завтрак и сказали, что с таким рационом она опять упадет на сцене. Фанаты очень просят Бузову питаться по-человечески.