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Ради красивой фигуры Ольга Бузова отказалась от любимой колбаски

После изнуряющих репетиций, волнительного концерта и вообще напряженной работы, Ольга Бузова сменила холодную снежную Москву на теплый пляж Индийского океана.

Накануне девушка прилетела на Сейшелы.

Ради красивой фигуры Ольга Бузова отказалась от любимой колбаски

По всей вероятности, не успев хорошо побаловать себя вкусностями, она опять решила сесть на диету, чтобы не терять идеальных параметров.

В Instagram Ольга сообщила, что спала так крепко, что даже проспала. Бузова в Stories рассказывает, что опоздала на завтрак и поэтому заказала завтрак прямо на веранду своего роскошного номера.

Ради красивой фигуры Ольга Бузова отказалась от любимой колбаски

Однако весь завтрак Ольги состоял из капучино и цитрусового фреша. Надо думать, что даже на отдыхе знаменитость и не хочет позволять себе лишнего и намерена держать форму. Хотя месяц назад звезда мечтала о колбаске, которую так любит.

Многочисленные подписчики Ольги уже пожурили теледиву за такой скудный завтрак и сказали, что с таким рационом она опять упадет на сцене. Фанаты очень просят Бузову питаться по-человечески.

Ради красивой фигуры Ольга Бузова отказалась от любимой колбаски



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:56

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