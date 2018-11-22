Психолог рассказала, что Виктория Боня выбирает не тех мужчин





При этом психолог Анна Завгороднева, не считает Боню меркантильной, а уверена, что Виктория просто выбирает себе в бой-френды не тех мужчин.Ведь назвать Боню содержанкой сложно, так как она много работает и немало зарабатывает, несмотря на то, что оба последних романа ее были связаны с миллиардерами.По мнению психолога, если мужчина ворочает миллионами, это не значит что он готов с ними расстаться.Анна Завгороднева считает, что если в отношениях фигурируют большие суммы, а влюбленные имеют на них разные взгляды, то такие отношения мужчины и женщины непременно потерпят крах.