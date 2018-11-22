АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Психолог рассказала, что Виктория Боня выбирает не тех мужчин

Экс-участница «Дом-2», а ныне популярная ведущая, актриса и модель Виктория Боня часто становится героиней «желтых» новостей и в основном из-за своих громких романов с состоятельными мужчинами.

При этом психолог Анна Завгороднева, не считает Боню меркантильной, а уверена, что Виктория просто выбирает себе в бой-френды не тех мужчин.

Психолог рассказала, что Виктория Боня выбирает не тех мужчин

Ведь назвать Боню содержанкой сложно, так как она много работает и немало зарабатывает, несмотря на то, что оба последних романа ее были связаны с миллиардерами.

Психолог рассказала, что Виктория Боня выбирает не тех мужчин

По мнению психолога, если мужчина ворочает миллионами, это не значит что он готов с ними расстаться.

Психолог рассказала, что Виктория Боня выбирает не тех мужчин

Анна Завгороднева считает, что если в отношениях фигурируют большие суммы, а влюбленные имеют на них разные взгляды, то такие отношения мужчины и женщины непременно потерпят крах.

Психолог рассказала, что Виктория Боня выбирает не тех мужчин



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-работа»: Лариса Гузеева не успевает посещать
Звезда сериала “Доктор Хаус” Хью Лори стал
Ольга Бузова крадет яркие образы у зарубежных
"Иногда повышаю голос": Алексей Чадов рассказал о
Захар Саленко озвучил три главных недостатка
Глава транспортного комитета Евгений Москвичев
Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, где
Ученые: Вещество из конголезской лианы убивает
Несколько народных средств могут помочь людям
Мария Погребняк рассказала о детских комплексах и
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
"Уральские пельмени" воссоединились в новом
Ради красивой фигуры Ольга Бузова отказалась от
Туктамышева оправдалась за выступление в
В Краснодарском крае на АЗС сгорел Mercedes-Benz
Психолог рассказала, что Виктория Боня выбирает
ABT обновил версию Ultimate Audi RS6 Avant на 725
Поэту-песеннику Николаю Добронравову 22 ноября
Фанаты поздравляют Викторию Лопыреву с
Татьяна Мусульбес легла повторно под нож хирурга,
Ученые сделали первый прямой фотоснимок
Федор Добронравов высказался о мошенничестве с
КамАЗ приступил к сборке первой кабины для
Специалисты Collider назвали худший фильм всех
Майя Донцова выбрала Марию Кохно свидетельницей
Олег Басилашвили может лишиться ноги из-за
Альбина Джанабаева в платье с «поцелуйчиком»
В Сети появился фотоснимок будущей лунной базы
Специалисты SquareTrade назвали самые
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей
Просмотреть все новости