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Несколько народных средств могут помочь людям избавиться от симптомов гриппа и ОРВИ

Наступает период гриппа и ОРВИ. Чтобы избавиться от насморка и кашля эксперты рекомендуют несколько народных средств. Однако эффективны они будут в паре с традиционными методами лечения.
Несколько народных средств могут помочь людям избавиться от симптомов гриппа и ОРВИ

Если простуда уже в «разгаре», то больного нужно изолировать и давать пить много жидкости, например, травяные чаи. Они помогут справиться с першением в горле, сильным кашлем и собьют высокую температуру. А от кашля поможет сок черной редьки смешанный с медом, а также компресс. Для этого нужно смешать растительное масло, муку и сухую горчицу. Смесь необходимо разместить на грудную клетку и держать около трех часов. Ингаляция также может помочь облегчить симптом, однако она противопоказана при температуре выше 37. Что касается насморка, то с ним справится солевой раствор. Для его получения нужно в стакан теплой кипяченой воды добавить пол чайной ложки соли и промывать нос. Еще с насморком можно бороться с помощью чеснока, для этого его нужно смешать с теплым растительным маслом и половиной средней луковицы, все довести до однородной массы и смазывать пазухи носа. Любая простуда сопровождается с болями в горле. Чтобы их облегчить, можно полоскать его настойкой шалфея и пить ромашковый чай.

Есть средства, которые помогут и вовсе избежать простуды. Для этого нужно смешать 300 грамм имбиря с лимоном и 200 граммами меда, дать настояться, и добавлять в чай или в теплую воду. Для профилактики еще очень действенен чеснок, он борется с вирусами, не позволяя заразиться от прохожих. Но самый главный совет – не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, чтобы получить правильный диагноз. Ведь все народные средства являются дополнением традиционным методам лечения.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:13

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