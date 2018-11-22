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Мария Погребняк рассказала о детских комплексах и борьбе с хейтерами

Мария Погребняк решила пообщаться с подписчиками своего Instagram-микроблога на тему комплексов, знакомой ей не понаслышке. Супруга футболиста обнародовала пост, рассказав о непростом детстве и травле сверстников, называвших ее «шпалой», «хомяком», о борьбе с хейтерами.
Мария Погребняк рассказала о детских комплексах и борьбе с хейтерами

Нелестные комментарии сверстников Погребняк очень расстраивали, однако она никогда этого не показывала. Модель росла девочкой двора, где были свои законы. Такая «дворовая жизнь» научила ее терпеть обиды и не демонстрировать свою слабость, так как ею могут воспользоваться недоброжелатели.

Повзрослев, Погребняк столкнулась с новым вызовом – критикой хейтеров. Отрицательные комментарии в ее сторону посыпались, когда во время беременности она набрала около 30 кг. Супруге футболиста адресовали оскорбительные посты, которые расстраивали ее до слез. Как только модель прекратила кормить ребенка, она стала больше заниматься спортом, правильно питаться и похудела.
Мария Погребняк рассказала о детских комплексах и борьбе с хейтерами

Хейтеры не успокоились и начали упрекать Марию Погребняк в излишней худобе. Однако теперь у многодетной матери выработался «иммунитет» против нападок недоброжелателей. Знаменитость не обращает внимания на троллинг в свою сторону, а посты о «скелете» и «торчащих косточках» ее веселят.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:07

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