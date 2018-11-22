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Туктамышева оправдалась за выступление в откровенном костюме

Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, оправдалась за инцидент, связанный с тем, что выступать ей пришлось в бюстгальтере. Оказывается, всему случившемуся есть логическое объяснение.
Туктамышева оправдалась за выступление в откровенном костюме

Туктамышева рассказала журналистам, почему многие российские фигуристы начали раздеваться на льду, показывая свои номера. Всему виной климатическая обстановка.

«Все довольно просто – в России слишком жарко. Уже конец ноября, а снега до сих пор нет», - отметила спортсменка.
Некоторые пользователи сети оценили юмор фигуристки, но нашлись и те, кто оказался в недоумении.

Туктамашева не была номинирована на нацпремию Минспорта. Ее получила коллега Алина Загитова. Вместе последней обладателем премии стал Станислав Черчесов, тренер сборной РФ по футболу.



 
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Спорт
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:53

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