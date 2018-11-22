Туктамышева оправдалась за выступление в откровенном костюме





Туктамышева рассказала журналистам, почему многие российские фигуристы начали раздеваться на льду, показывая свои номера. Всему виной климатическая обстановка.«Все довольно просто – в России слишком жарко. Уже конец ноября, а снега до сих пор нет», - отметила спортсменка.Некоторые пользователи сети оценили юмор фигуристки, но нашлись и те, кто оказался в недоумении.Туктамашева не была номинирована на нацпремию Минспорта. Ее получила коллега Алина Загитова. Вместе последней обладателем премии стал Станислав Черчесов, тренер сборной РФ по футболу.