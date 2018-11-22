Туктамышева оправдалась за выступление в откровенном костюме
Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, оправдалась за инцидент, связанный с тем, что выступать ей пришлось в бюстгальтере. Оказывается, всему случившемуся есть логическое объяснение.
Туктамышева рассказала журналистам, почему многие российские фигуристы начали раздеваться на льду, показывая свои номера. Всему виной климатическая обстановка.
«Все довольно просто – в России слишком жарко. Уже конец ноября, а снега до сих пор нет», - отметила спортсменка.
Некоторые пользователи сети оценили юмор фигуристки, но нашлись и те, кто оказался в недоумении.
Туктамашева не была номинирована на нацпремию Минспорта. Ее получила коллега Алина Загитова. Вместе последней обладателем премии стал Станислав Черчесов, тренер сборной РФ по футболу.
Туктамышева рассказала журналистам, почему многие российские фигуристы начали раздеваться на льду, показывая свои номера. Всему виной климатическая обстановка.
«Все довольно просто – в России слишком жарко. Уже конец ноября, а снега до сих пор нет», - отметила спортсменка.
Некоторые пользователи сети оценили юмор фигуристки, но нашлись и те, кто оказался в недоумении.
Туктамашева не была номинирована на нацпремию Минспорта. Ее получила коллега Алина Загитова. Вместе последней обладателем премии стал Станислав Черчесов, тренер сборной РФ по футболу.
Спорт
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:53