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Фанаты поздравляют Викторию Лопыреву с беременностью в Instagram

Фанаты поздравляют Викторию Лопырёву с беременностью в Instagram. Поводом для слухов послужил выбор одежды модели.
Фанаты поздравляют Викторию Лопыреву с беременностью в Instagram

После разрыва с Николаем Басковым почти год назад поклонники всё чаще подозревают, что у Лопырёвой роман с новым ухажёром. Несмотря на нежелание телеведущей раскрывать личную жизнь, некоторые пользователи Сети даже решили, что их кумир скрывает беременность. На нескольких последних фото и видео можно видеть звезду в мешковатой одежде, прячущей обычно тонкую талию.

Хотя больше никаких подтверждений "интересному положению" Лопырёвой нет, фанаты поспешили оставить свои поздравления в комментариях. Что касается предположительного отца ребёнка, то у подписчиков существует сразу несколько версий.

Приписывали ведущей отношения с арабским миллионером, а также интригу с экс-игроком "Челси" Полем Погба. Напомним, что на прошедшем ЧМ-2018 Лопырёва выступила в роли амбассадора, чем привлекла к себе внимание многих заграничных женихов. Встречалась модель и с русским футболистом Фёдором Смоловым, однако в 2015 году пара рассталась.

"Я выбрала для себя слово "любовь". И точно не слово "агрессия", что Джеймс Наполи трактует как нечто хорошее в ведении бизнеса для достижения результатов, но что совершенно не идёт женщинам", - пишет звезда в Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:32

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