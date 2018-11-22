Фанаты поздравляют Викторию Лопыреву с беременностью в Instagram

"Я выбрала для себя слово "любовь". И точно не слово "агрессия", что Джеймс Наполи трактует как нечто хорошее в ведении бизнеса для достижения результатов, но что совершенно не идёт женщинам", - пишет звезда в Instagram.

После разрыва с Николаем Басковым почти год назад поклонники всё чаще подозревают, что у Лопырёвой роман с новым ухажёром. Несмотря на нежелание телеведущей раскрывать личную жизнь, некоторые пользователи Сети даже решили, что их кумир скрывает беременность. На нескольких последних фото и видео можно видеть звезду в мешковатой одежде, прячущей обычно тонкую талию.Хотя больше никаких подтверждений "интересному положению" Лопырёвой нет, фанаты поспешили оставить свои поздравления в комментариях. Что касается предположительного отца ребёнка, то у подписчиков существует сразу несколько версий.Приписывали ведущей отношения с арабским миллионером, а также интригу с экс-игроком "Челси" Полем Погба. Напомним, что на прошедшем ЧМ-2018 Лопырёва выступила в роли амбассадора, чем привлекла к себе внимание многих заграничных женихов. Встречалась модель и с русским футболистом Фёдором Смоловым, однако в 2015 году пара рассталась.