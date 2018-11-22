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Ученые сделали первый прямой фотоснимок экзопланетной системы HR 8799

Астрофизикам удалось получить первый прямой снимок планетной системы HR 8799, состоящей из четырех экзопланет. Снимки были получены с помощью спектроскопии высокого разрешения и техники адаптивной оптики в гавайской Обсерватории Кека на Мауна-Кеа.

Ученые сделали первый прямой фотоснимок экзопланетной системы HR 8799


Ученые отмечают, что делать снимки далеких планетарных систем — слишком сложная задача. Дело в том, что звезда, вокруг которой вращаются планеты, затмевает почти все объекты. По этой причине на сегодняшний день удалось запечатлеть чуть более 12 экзопланет, включая HR 8799c — газовый гигант, чьи размеры в 12 раз превышают размеры Юпитера.

Сейчас напрямую удается сфотографировать лишь очень крупные объекты. Малые планеты, например, похожие на Землю, находящиеся недалеко от своей звезды, почти невозможно увидеть. Однако, при получении прямого снимка такой планеты, его можно проанализировать спектрометром, чтобы изучить состав атмосферы. В данном случае наибольший интерес представляют землеподобные планеты, находящиеся в т.н. зоне обитаемости. Если в составе атмосферы этой планеты обнаружатся биосигнатуры воды, кислорода и метана, то это может указывать на наличие органической жизни.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:28

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