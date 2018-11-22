Ученые сделали первый прямой фотоснимок экзопланетной системы HR 8799





Ученые отмечают, что делать снимки далеких планетарных систем — слишком сложная задача. Дело в том, что звезда, вокруг которой вращаются планеты, затмевает почти все объекты. По этой причине на сегодняшний день удалось запечатлеть чуть более 12 экзопланет, включая HR 8799c — газовый гигант, чьи размеры в 12 раз превышают размеры Юпитера.Сейчас напрямую удается сфотографировать лишь очень крупные объекты. Малые планеты, например, похожие на Землю, находящиеся недалеко от своей звезды, почти невозможно увидеть. Однако, при получении прямого снимка такой планеты, его можно проанализировать спектрометром, чтобы изучить состав атмосферы. В данном случае наибольший интерес представляют землеподобные планеты, находящиеся в т.н. зоне обитаемости. Если в составе атмосферы этой планеты обнаружатся биосигнатуры воды, кислорода и метана, то это может указывать на наличие органической жизни.