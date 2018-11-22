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Федор Добронравов высказался о мошенничестве с актерским составом в Доме кино

Федор Добронравов столкнулся с мошенниками, использовавшими его имя ради наживы. Знаменитость прокомментировал ситуацию с «подменой» актерского состава в Доме кино.
Федор Добронравов высказался о мошенничестве с актерским составом в Доме кино

Компания «Арт-Вояж» занималась организацией постановки «Все кончено, дорогой», которая состоялась 10 ноября в Белом зале ЦДК. Однако зрители были разочарованы, так как вместо указанных в афише актеров, на сцене появился совершенно другой состав.
В спектакле, как заявляли организаторы, главные роли должны исполнять Федор Добронравов и Рината Литвинова. Знаменитый актер, комментируя ситуацию, отметил, что ни он, ни его коллега, никогда не общались с представителями компании, не знали о постановке и не участвовали в репетициях.
Федор Добронравов высказался о мошенничестве с актерским составом в Доме кино

По мнению Добронравова, эти люди хотели заработать на его имени. Он считает такие действия непорядочными и дискредитирующими актеров и площадку, где проходит спектакль. В таких случаях часть разочарованных зрителей, узнавая правду, сдает билеты, а другие все равно приходят. Это позволяет мошенникам нажиться. Союзу кинематографистов России пришлось расторгнуть контракт с «Арт-Вояжем» из-за таких неправомерных действий.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:23

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