Федор Добронравов высказался о мошенничестве с актерским составом в Доме кино





Компания «Арт-Вояж» занималась организацией постановки «Все кончено, дорогой», которая состоялась 10 ноября в Белом зале ЦДК. Однако зрители были разочарованы, так как вместо указанных в афише актеров, на сцене появился совершенно другой состав.В спектакле, как заявляли организаторы, главные роли должны исполнять Федор Добронравов и Рината Литвинова. Знаменитый актер, комментируя ситуацию, отметил, что ни он, ни его коллега, никогда не общались с представителями компании, не знали о постановке и не участвовали в репетициях.По мнению Добронравова, эти люди хотели заработать на его имени. Он считает такие действия непорядочными и дискредитирующими актеров и площадку, где проходит спектакль. В таких случаях часть разочарованных зрителей, узнавая правду, сдает билеты, а другие все равно приходят. Это позволяет мошенникам нажиться. Союзу кинематографистов России пришлось расторгнуть контракт с «Арт-Вояжем» из-за таких неправомерных действий.