Майя Донцова выбрала Марию Кохно свидетельницей на свою свадьбу

Невзирая на многочисленные провокации со стороны руководства реалити-шоу «Дом-2» свадьба Майи и Алексея все-таки состоится в этом году. Влюбленные продолжают заявлять, что научились доверять друг другу и не верить во все то, что рассказывают недоброжелатели.Несколько часов назад стало известно, что Купин и Донцова поженятся 12 декабря. Напомним, что сначала бракосочетание планировалось на начало ноября, однако из-за конкурса «Человек года 2018» парочка решила перенести дату свадьбы.По последней информации, грядущее торжество обязательно состоится. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно оказалась не только в числе приглашенных гостей, но и станет свидетельницей на свадьбе Донцовой и Купина.Вчера Мария разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, на котором Майя и Алексей рассказывают всю правду о своей свадьбе. По словам будущего жениха, Кохно является не только главным гостем на их свадьбе, но и единственной свидетельницей.Следует заметить, что Купин на ролике говорит о том, что свадьба состоится 19 декабря и вдруг, неожиданно, Донцова принимается исправлять возлюбленного, заявляя, что торжество намечено на 12 декабря. Видно, что Алексей не ожидал такого поворота событий, однако ничего не стал говорить Майе на камеру.К слову, свадьба Купина и Донцовой состоится на Сейшелах, где посольство острова уже приняло от участников «Дома-2» заявление. В свою очередь Мария Кохно уже начала готовится к поездке на «Остров любви», где заодно планирует отдохнуть от столичной суеты.