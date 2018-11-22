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Майя Донцова выбрала Марию Кохно свидетельницей на свою свадьбу

Алексей Купин и Майя Донцова наконец определились кто же станет свидетельницей на их свадьбе.

Невзирая на многочисленные провокации со стороны руководства реалити-шоу «Дом-2» свадьба Майи и Алексея все-таки состоится в этом году. Влюбленные продолжают заявлять, что научились доверять друг другу и не верить во все то, что рассказывают недоброжелатели.

Майя Донцова выбрала Марию Кохно свидетельницей на свою свадьбу

Несколько часов назад стало известно, что Купин и Донцова поженятся 12 декабря. Напомним, что сначала бракосочетание планировалось на начало ноября, однако из-за конкурса «Человек года 2018» парочка решила перенести дату свадьбы.

По последней информации, грядущее торжество обязательно состоится. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно оказалась не только в числе приглашенных гостей, но и станет свидетельницей на свадьбе Донцовой и Купина.

Вчера Мария разместила у себя на страничке в Instagram видеоролик, на котором Майя и Алексей рассказывают всю правду о своей свадьбе. По словам будущего жениха, Кохно является не только главным гостем на их свадьбе, но и единственной свидетельницей.

Майя Донцова выбрала Марию Кохно свидетельницей на свою свадьбу

Следует заметить, что Купин на ролике говорит о том, что свадьба состоится 19 декабря и вдруг, неожиданно, Донцова принимается исправлять возлюбленного, заявляя, что торжество намечено на 12 декабря. Видно, что Алексей не ожидал такого поворота событий, однако ничего не стал говорить Майе на камеру.

К слову, свадьба Купина и Донцовой состоится на Сейшелах, где посольство острова уже приняло от участников «Дома-2» заявление. В свою очередь Мария Кохно уже начала готовится к поездке на «Остров любви», где заодно планирует отдохнуть от столичной суеты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:06

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