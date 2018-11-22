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Специалисты Collider назвали худший фильм всех времен от студии Disney

Специалистами интернет-платформы Collider был составлен список всех фильмов, выпущенных студией Disney. Создатели данного рейтинга провели мониторинг и определили худший анимационный проект.

Специалисты Collider назвали худший фильм всех времен от студии Disney


Эксперты посчитали, что «Цыпленок Цыпа», вышедший в прокат в 2005 году, самый плохой фильм. По их мнению, после просмотра зритель быстро забыл картину, так как в ней «пустой» сюжет. На предпоследнем месте расположилась лента «Лис и пес» 1981 года выпуска. Лучшим фильмом от Disney специалисты признали «Пиноккио» 1940 года, продюсером которого выступил Уолт Дисней. Лента выиграла в 2-х номинациях кинопремии «Оскар» - лучшая песня и лучший оригинальный саундтрек. На 2 месте оказалась картина «Спящая красавица», а тройку лидеров закрывает фильм «Фантазия».

Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что 4-й сезон "Полицейского с Рублевки" выйдет на широкие экраны 3 декабря, а в онлайн режиме его смогут смотреть только подписчики платформы ТНТ-PREMIER.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:07

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