АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Олег Басилашвили может лишиться ноги из-за тромбофлебита

Олег Басилашвили может лишиться ноги из-за тромбофлебита. На юбилейном концерте МХАТ присутствующие заметили, что 84-летний народный артист сильно сдал и плохо выглядит.
Олег Басилашвили может лишиться ноги из-за тромбофлебита

На празднование 75 лет со дня открытия школы-студии МХАТ Басилашвили явился на несколько часов, чтобы увидеть своих друзей и коллег по театру. Фото с актёром появилось в Instagram Игоря Верника, который был очень рад повстречать своих учителей и уважаемых отечественных артистов.

Однако многие заметили, что на снимке звезда "Служебного романа" выглядит измождённым и больным для своего солидного возраста. Связана такая перемена может быть с больными ногами Басилашвили, в частности, с диагностированным у него тромбофлебитом.

Как говорят медики, с развитием заболевания медицина становится практически бессильна. В худшем сценарии актёр может остаться без ноги, однако врачи и поклонники надеются на лучший исход.

Отметим, что из-за здоровья Басилашвили вот уже три года отказывается от ролей в кино, однако исправно выходит на сцену театра Товстоногова. Тем не менее, иногда артисту становится настолько тяжело, что играть приходится под действием обезболивающих препаратов.

Усугубляет ситуацию хроническая болезнь лёгких (ХОБЛ), которую в 2015 году обнаружили у кинодеятеля. Фанаты творчества Басилашвили молятся за его хорошее самочувствие и морально поддерживают семью актёра.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Федор Добронравов высказался о мошенничестве с
КамАЗ приступил к сборке первой кабины для
Специалисты Collider назвали худший фильм всех
Майя Донцова выбрала Марию Кохно свидетельницей
Олег Басилашвили может лишиться ноги из-за
Альбина Джанабаева в платье с «поцелуйчиком»
В Сети появился фотоснимок будущей лунной базы
Специалисты SquareTrade назвали самые
10 самых бездарных, но популярных знаменитостей
«Сантиметры не помеха»: ТОП-5 знаменитых пар с
«Кухня профессии»: Костюшкин показал свой урок
Ольга Бузова начнёт покорять города русского
Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов
Скрывающийся в грозовых облаках НЛО был
Искусственный интеллект смог обойти врачей в
Метеорит мог уничтожить древнюю ближневосточную
Филипп Киркоров тратит по 500 000 рублей в месяц
SpaceX готовится к первому контакту с пришельцами
Во Владивостоке пассажирский автобус с 17 детьми
Сергей Шнуров поделился с журналистами
Посты Анны Семенович в Instagram в последнее
Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую
Звезда Дома-2 Александра Черно ответит на
Экс-маркетолог компании Apple сказал, чего не
Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы
Ученые: Залежи кобальта в Конго образовались на
Huawei представила смартфон Honor 10 Lite
В Сети появились новые снимки смартфона Samsung
Мультимедийная система Яндекс.Авто научилась
В России начались продажи телефона для пожилых
Просмотреть все новости