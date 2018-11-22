Олег Басилашвили может лишиться ноги из-за тромбофлебита

На празднование 75 лет со дня открытия школы-студии МХАТ Басилашвили явился на несколько часов, чтобы увидеть своих друзей и коллег по театру. Фото с актёром появилось в Instagram Игоря Верника, который был очень рад повстречать своих учителей и уважаемых отечественных артистов.Однако многие заметили, что на снимке звезда "Служебного романа" выглядит измождённым и больным для своего солидного возраста. Связана такая перемена может быть с больными ногами Басилашвили, в частности, с диагностированным у него тромбофлебитом.Как говорят медики, с развитием заболевания медицина становится практически бессильна. В худшем сценарии актёр может остаться без ноги, однако врачи и поклонники надеются на лучший исход.Отметим, что из-за здоровья Басилашвили вот уже три года отказывается от ролей в кино, однако исправно выходит на сцену театра Товстоногова. Тем не менее, иногда артисту становится настолько тяжело, что играть приходится под действием обезболивающих препаратов.Усугубляет ситуацию хроническая болезнь лёгких (ХОБЛ), которую в 2015 году обнаружили у кинодеятеля. Фанаты творчества Басилашвили молятся за его хорошее самочувствие и морально поддерживают семью актёра.