Специалисты SquareTrade назвали самые распространенные поломки смартфонов в США
Американская компания SquareTrade, занимающаяся ремонтом техники, рассказала о самых распространенных поломках смартфонов в Соединённых Штатах. Как оказалось, множество американцев сталкиваются с такими проблемами.
Как сообщает новостное издание «ПолитЭксперт», примерно 30% ремонта смартфонов связано с разбитым экраном. Американские пользователи буквально за один год уничтожили свыше 50 000 000 дисплеев. На ремонт телефонов с разбитыми экранами затратили свыше 3 миллиардов долларов. В свою очередь, некоторые американские пользователи гаджетов отказываются осуществлять замену стекла. В сервисный центр часто обращаются из-за неисправной аккумуляторной батареи, отказа работы экрана устройства, побитых граней корпуса вследствие падения.
Ранее новостному изданию «Dni24» стало известно, что в Сети выложили новые снимки Samsung Galaxy A8s. Данный смартфон имеет дисплей стандарта Infinity-O.
Как сообщает новостное издание «ПолитЭксперт», примерно 30% ремонта смартфонов связано с разбитым экраном. Американские пользователи буквально за один год уничтожили свыше 50 000 000 дисплеев. На ремонт телефонов с разбитыми экранами затратили свыше 3 миллиардов долларов. В свою очередь, некоторые американские пользователи гаджетов отказываются осуществлять замену стекла. В сервисный центр часто обращаются из-за неисправной аккумуляторной батареи, отказа работы экрана устройства, побитых граней корпуса вследствие падения.
Ранее новостному изданию «Dni24» стало известно, что в Сети выложили новые снимки Samsung Galaxy A8s. Данный смартфон имеет дисплей стандарта Infinity-O.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38