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«Кухня профессии»: Костюшкин показал свой урок вокала в Instagram

Стас Костюшкин, давно покоривший общественность своим талантом, не останавливается на достигнутом и постоянно работает над собой. Певец снял на видео свой урок вокала, обнародовав эту «кухню профессии» в Instagram-аккаунте.
«Кухня профессии»: Костюшкин показал свой урок вокала в Instagram

Такие занятия, отметил певец, остаются недоступными для поклонников, слуху которых представляется уже хорошо поставленный голос. Артистам, чтобы справится со всеми партиями в песне, нужно много работать, «прокачивать свои связки».
Костюшкин решил пустить поклонников в «кухню профессии» исполнителя и показать, как сложно приходится на репетициях, требующих невероятных усилий и энергии. На видео артист показал свои занятия с педагогом по вокалу. Костюшкин, внимательно слушая рекомендации и выполняя указания наставника, выдает нужную ноту и правильно удерживает звук.
«Кухня профессии»: Костюшкин показал свой урок вокала в Instagram

Поклонники похвалили певца за трудолюбие и желание совершенствоваться. Подписчики поблагодарили звезду за предоставленную возможность заглянуть в «закулисье», а для некоторых стало открытием, что, казалось бы, несложный репертуар Костюшкина требует таких огромных усилий.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:25

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