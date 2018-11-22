«Кухня профессии»: Костюшкин показал свой урок вокала в Instagram

Такие занятия, отметил певец, остаются недоступными для поклонников, слуху которых представляется уже хорошо поставленный голос. Артистам, чтобы справится со всеми партиями в песне, нужно много работать, «прокачивать свои связки».Костюшкин решил пустить поклонников в «кухню профессии» исполнителя и показать, как сложно приходится на репетициях, требующих невероятных усилий и энергии. На видео артист показал свои занятия с педагогом по вокалу. Костюшкин, внимательно слушая рекомендации и выполняя указания наставника, выдает нужную ноту и правильно удерживает звук.Поклонники похвалили певца за трудолюбие и желание совершенствоваться. Подписчики поблагодарили звезду за предоставленную возможность заглянуть в «закулисье», а для некоторых стало открытием, что, казалось бы, несложный репертуар Костюшкина требует таких огромных усилий.