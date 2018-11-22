«Кухня профессии»: Костюшкин показал свой урок вокала в Instagram
Стас Костюшкин, давно покоривший общественность своим талантом, не останавливается на достигнутом и постоянно работает над собой. Певец снял на видео свой урок вокала, обнародовав эту «кухню профессии» в Instagram-аккаунте.
Такие занятия, отметил певец, остаются недоступными для поклонников, слуху которых представляется уже хорошо поставленный голос. Артистам, чтобы справится со всеми партиями в песне, нужно много работать, «прокачивать свои связки».
Костюшкин решил пустить поклонников в «кухню профессии» исполнителя и показать, как сложно приходится на репетициях, требующих невероятных усилий и энергии. На видео артист показал свои занятия с педагогом по вокалу. Костюшкин, внимательно слушая рекомендации и выполняя указания наставника, выдает нужную ноту и правильно удерживает звук.
Поклонники похвалили певца за трудолюбие и желание совершенствоваться. Подписчики поблагодарили звезду за предоставленную возможность заглянуть в «закулисье», а для некоторых стало открытием, что, казалось бы, несложный репертуар Костюшкина требует таких огромных усилий.
Такие занятия, отметил певец, остаются недоступными для поклонников, слуху которых представляется уже хорошо поставленный голос. Артистам, чтобы справится со всеми партиями в песне, нужно много работать, «прокачивать свои связки».
Костюшкин решил пустить поклонников в «кухню профессии» исполнителя и показать, как сложно приходится на репетициях, требующих невероятных усилий и энергии. На видео артист показал свои занятия с педагогом по вокалу. Костюшкин, внимательно слушая рекомендации и выполняя указания наставника, выдает нужную ноту и правильно удерживает звук.
Поклонники похвалили певца за трудолюбие и желание совершенствоваться. Подписчики поблагодарили звезду за предоставленную возможность заглянуть в «закулисье», а для некоторых стало открытием, что, казалось бы, несложный репертуар Костюшкина требует таких огромных усилий.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:25