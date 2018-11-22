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Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

В возрасте 62 лет скончался генерал-полковник Игорь Коробов, занимавший пост начальника ГРУ. Это произошло в среду 21 октября.

Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов


Игорь Коробов за годы своей безупречной службы был награжден множественными наградами. Генерал-полковник занял должность руководителя ГРУ меньше 2 лет назад. Стоит напомнить, что в сентябре текущего года имя начальника управления внесли в «черный список» властей Соединённых Штатов. Кроме Коробова сюда попали ещё 32 лица из Российской Федерации.

В свою очередь россияне были названы «врагами Америки». Заокеанские политики отметили в данном случае, что речь ведётся не о санкциях. Суть заключалась в ограничении взаимодействия с данными россиянами.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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