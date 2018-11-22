Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов





Игорь Коробов за годы своей безупречной службы был награжден множественными наградами. Генерал-полковник занял должность руководителя ГРУ меньше 2 лет назад. Стоит напомнить, что в сентябре текущего года имя начальника управления внесли в «черный список» властей Соединённых Штатов. Кроме Коробова сюда попали ещё 32 лица из Российской Федерации.В свою очередь россияне были названы «врагами Америки». Заокеанские политики отметили в данном случае, что речь ведётся не о санкциях. Суть заключалась в ограничении взаимодействия с данными россиянами.