Скрывающийся в грозовых облаках НЛО был зафиксирован на камеру жителями Канады





Видео было опубликовано в Сети, вызвав ажиотаж среди пользователей. Авторы сюжета отметили, что внеземной корабль пришельцев появился днем возле автомобильной стоянки, а также имел форму летающей тарелки, сделанной из неизвестного металла.Уфологи часто говорили, что НЛО любят прилетать в разные уголки планеты во время грозы. Гуманоиды используют природные явления для подзарядки своих технологий, а также предпочитают не показываться на глаза людям.