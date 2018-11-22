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Скрывающийся в грозовых облаках НЛО был зафиксирован на камеру жителями Канады

Исследователи получили материалы, присланные свидетелями события из Канады. Жители небольшого города зафиксировали на камеру НЛО, который скрывался в грозовых облаках НЛО, а также были поражены огромными размерами объекта.
Скрывающийся в грозовых облаках НЛО был зафиксирован на камеру жителями Канады

Видео было опубликовано в Сети, вызвав ажиотаж среди пользователей. Авторы сюжета отметили, что внеземной корабль пришельцев появился днем возле автомобильной стоянки, а также имел форму летающей тарелки, сделанной из неизвестного металла.

Уфологи часто говорили, что НЛО любят прилетать в разные уголки планеты во время грозы. Гуманоиды используют природные явления для подзарядки своих технологий, а также предпочитают не показываться на глаза людям.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:07

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