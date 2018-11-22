Искусственный интеллект смог обойти врачей в чтении рентгеновских снимков





Новый алгоритм ИИ может очень точно и быстро читать рентгеновские снимки груди, при этом выявляя признаки более 10 видов разных болезней. CheXNeXt является первым в мире алгоритмом, способным оценивать снимки рентгена на наличие признаков многих болезней одновременно, а также выдавать результаты, соответствующие выводам профессиональных рентгенологов. Исследователи хотят довести алгоритм до совершенства, для надежного и быстрого сканирования широкого диапазона медицинских изображений с различными признаками заболеваний, не прибегая к помощи профессиональных рентгенологов. Алгоритмы типа CheXNeXt смогут в дальнейшем помочь врачам-диагностам намного быстрее ставить диагноз, не затрачивая при этом время на консультации с прочими врачами.Для тренировки алгоритма специалисты использовали примерно 112 тысяч рентгеновских снимков. Потом комиссия из 3 радиологов проанализировала набор, состоящий из 420 снимков на предмет четырнадцати патологий. Их заключения в итоге стали контрольными для каждого скана.