Метеорит мог уничтожить древнюю ближневосточную цивилизацию недалеко от Мертвого моря





На протяжении всей истории человечества рядом с Мертвым морем постоянно проживали люди. Там они возвели такие поселения, как Иордания и Израиль. Однако на данном участке земли шириной 25 км почти никто и никогда не жил. Тогда эксперты предположили, что земля на этой территории могла быть выжжена из-за падения метеорита.Начались поиски вещественных доказательств. Ученые нашли в этой области кристаллизованные и оплавленные минералы, образующиеся в результате импактного события (столкновения небесного тела с Землей). Кроме того, повсеместно были найдены остатки фундамента, но без стен, а также расплавившиеся керамические изделия. Все указывает на то, что в этом регионе в прошлом проживала древняя цивилизация, уничтоженная взрывом упавшего метеорита.