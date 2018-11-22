Метеорит мог уничтожить древнюю ближневосточную цивилизацию недалеко от Мертвого моря
Упавший 3700 лет назад недалеко от Мертвого моря метеорит мог уничтожить ранее неизвестную древнюю ближневосточную цивилизацию. Ученые, исследовав данный регион, обнаружили минералы и расплавленную керамику, появившиеся в результате воздействия высоких температур.
На протяжении всей истории человечества рядом с Мертвым морем постоянно проживали люди. Там они возвели такие поселения, как Иордания и Израиль. Однако на данном участке земли шириной 25 км почти никто и никогда не жил. Тогда эксперты предположили, что земля на этой территории могла быть выжжена из-за падения метеорита.
Начались поиски вещественных доказательств. Ученые нашли в этой области кристаллизованные и оплавленные минералы, образующиеся в результате импактного события (столкновения небесного тела с Землей). Кроме того, повсеместно были найдены остатки фундамента, но без стен, а также расплавившиеся керамические изделия. Все указывает на то, что в этом регионе в прошлом проживала древняя цивилизация, уничтоженная взрывом упавшего метеорита.
На протяжении всей истории человечества рядом с Мертвым морем постоянно проживали люди. Там они возвели такие поселения, как Иордания и Израиль. Однако на данном участке земли шириной 25 км почти никто и никогда не жил. Тогда эксперты предположили, что земля на этой территории могла быть выжжена из-за падения метеорита.
Начались поиски вещественных доказательств. Ученые нашли в этой области кристаллизованные и оплавленные минералы, образующиеся в результате импактного события (столкновения небесного тела с Землей). Кроме того, повсеместно были найдены остатки фундамента, но без стен, а также расплавившиеся керамические изделия. Все указывает на то, что в этом регионе в прошлом проживала древняя цивилизация, уничтоженная взрывом упавшего метеорита.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:53